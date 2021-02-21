Son dakika… Kılıçdaroğlu: PKK’nın saldırdığı tek lider benim

Bursa İl Dernekleri Federasyonu üyesi dernek başkanları ile video konferans toplantısında bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye yapılan ‘PKK'lı' suçlamalarına karşı konuştu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

– Türkiye Cumhuriyeti devletinin temel bir eksikliği vardır, namuslu siyasetçi eksiktir Türkiye'de. Namuslu, düzgün siyasetçiye ihtiyaç var. Cebine değil, halka çalışan siyasetçiye ihtiyaç var. Bunlar olduğu takdirde Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yahu, PKK'nın saldırdığı tek lider benim. Şavşat'tan Ardanuç’a giderken canımızı zor kurtardık. Bir er şehit oldu. Ama toplum unutuyor.