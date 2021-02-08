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Son dakika… Savcılık: AYM’nin Berberoğlu kararına uyulmalı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararına uyulması yönünde mütalaa sundu. AYM'nin Berberoğlu hakkında verdiği ikinci 'hak ihlali' kararı geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:27, 08/02/2021
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Son dakika… Savcılık: AYM’nin Berberoğlu kararına uyulmalı

Anayasa Mahkemesi’nin CHP’li Enis Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne mütalaasını sundu.

Başsavcılıkça mahkemeye sunulan mütalaada mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi istendi. Mütalaada ayrıca Berberoğlu hakkında TBMM’den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesinin istenilmesi talep edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci “Hak ihlali” kararı 3 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. AYM, gerekçeli kararda, “Anayasal düzenin korunması yalnızca Anayasa Mahkemesi’ne ait bir görev değildir. Başta TBMM olmak üzere kamu gücünü kullanan tüm organların yükümlülüğü vardır” vurgusu yapmıştı.

Bu tespitle yetinmeyen Yüksek Mahkeme eşine sık rastlanmayan bir şekilde kararın, bir örneğinin bilgi için ve ilgileri nedeniyle TBMM, Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu’na gönderilmesine de karar vermişti. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:12,