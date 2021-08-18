Sosyal medyada terör örgütü propagandasına 6 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya mecralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Sosyal medya platformu üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan terör örgütünü destekleyici, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan başta olmak üzere örgüt mensuplarını sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel ve diri tutma gayreti içerisinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin 6'sı yakalanarak gözaltına alınırken 1 şüphelinin yakalanması ile arama/el koyma işlemlerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.