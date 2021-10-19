Soylu: Burası çadır devleti değil, herkes aklını başına alsın

Osman Kavala’nın tutukluluk süreciyle ilgili açıklama yapan büyükelçilere tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın" dedi.

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Ankara’da düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinliğine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada bir konuşma yaptı. Osman Kavala'nın tutukluluk süreciyle ilgili açıklama yapan büyükelçilere tepki gösteren Soylu, şunları söyledi:

“Hukukun üstünlüğünden bahseden Batı, Türk yargısına talimat veremez. Bunu kabul etmiyoruz. Burası çadır devleti değil. Herkes aklını başına alsın. 10’unuz değil 100’ünüz gelse Türkiye’ye zerre toz konduramazsınız.”

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