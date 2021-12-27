Soylu’dan İBB’ye ‘özel teftiş’ açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan özel soruşturmayla ilgili "İSKİ'nin İGDAŞ'ın başına bir şey gelirse nasıl hesap verebiliriz. Bizim derdimiz terörle mücadeledir" dedi.

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönündeki iddialarla ilgili özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabah saatlerinde “Bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar” demişti.

Bugün katıldığı Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şunları söyledi:

– Türkiye’de 15 Temmuz oldu. Sadece İçişleri Bakanlığı’ndan 50 bin kişi ihraç edildi. Niçin? Neden? Terör örgütleriyle irtibatı ve iltisakı olduğu için. Yani bunların kamuda çalışmasının, devlette çalışmasının sakıncalı olduğu… Bunların içinde FETÖ var, PKK var, MLKP var. Ve bütün örgütler. Biz bunu niçin yapıyoruz? Dağdaki teröristlerle mücadele ediyoruz. Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?

– Biz ihbarı araştırmak ve soruşturmakla mükellefiz. Şimdi biz kendimizle ilgili, devletle ilgili, devlette çalışanlarla ilgili bir terör irtibatı bulduğumuz zaman kendimizi suçlu mu hissediyoruz? Hayır, tam tersine. Burayı temizlemeyen, yarın başımıza gelebilecek bir felaketi engellemek için, terör irtibatıyla devletin bir arada olmayacağını göstermek için gerçekleştiriyoruz.

– Yarın yapılacak bir eylem, bu kişiler tarafından gerçekleştirilirse bu sefer bize kalkıp şunu sormazlar mı? “Arkadaş siz ne iş yapıyorsunuz? Sizin göreviniz nedir?” diye…

Sosyal medya çığırtkanlığıyla biz terörle mücadele etmiyoruz. Biz laf cambazlığıyla da mücadele ediyor değiliz.

– Devletin muhatabı bu konuda belediye sorumlularıdır. Kamuya adam alıyorsunuz. İSKİ’de suyun başına bir kişiyi alıyorsunuz. Oraya kimin geldiğini gördüğünüz adamları işe alıyorsunuz. Yarın öbür gün İSKİ’nin İGDAŞ’ın başına bir şey gelirse biz nasıl hesap verebiliriz. Bizim derdimiz terörle mücadeledir.