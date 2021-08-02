Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na ‘hadsizler’ yanıtı

Antalya'daki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalar bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya’da kurulan Yangın Koordinasyon Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Soylu, “Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı’na verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak. Tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gerekecek. Ormanlarımıza dokunamayacaksınız. Hadsizler!” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi:

SAPKIN BİR DÜŞÜNCEDİR

– Devletin bütün kurumları, tüm yangınların bir an önce söndürülebilmesi ve normale dönebilmemiz için büyük bir çaba sarf ediyorlar. Bir eksik hata olsun da nereye yazarsak kazançlı çıkarız, rant elde ederiz düşüncesi sapkın bir düşüncedir.

– Ana muhalefet partisi genel başkanından bir istirhamımız var. Biz “Şehirler belediyelerin görev alanındadır” diye bir şey söylemedik. Eğer siz dönüp bizim ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz, bu yanlıştır. Şu anda sosyal medyanın yüzde 90’ı tezvirat ve yalandır. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışıyorlar.

YÜZLERCE HESAP TESPİT ETTİK

– Ormanlık alanlarda gezip selfie çekmeyin. Arkadaşlarımızın moralini bozuyor. Araya nifak sokup milletin çalışma güdüsünü aşağıya almayalım. Sayın Genel Başkan ‘hadsizler’ diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada. Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalışan yurt dışından yeni açılmış hesap var. Halkı korkutmak, nefret yaratmak için ortaya koyuyorlar. Gereğini yapıyoruz. Yüzlercesini tespit ettik.