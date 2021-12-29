Soylu’ya bir tepki de Karamollaoğlu’ndan: Allah sana akıl fikir versin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Sadece bizim yaptıklarımıza bakmayın. Biz kendimiz yapmıyoruz. Biz inanıyoruz ki, bize yaptıran Allah'tır" sözlerine bir tepki de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi. Karamollaoğlu "Diyor ki ‘Bizim bu yaptıklarımızı hep Allah yaptırıyor' Allah sana akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında yüksek puan alarak mülakatta elenen gençlerin mesuliyetinin iktidara ait olduğunu kaydeden Karamollaoğlu,

“Bu yaptıklarıyla İslam’a en büyük zararı veriyorlar. Bu yaptıklarınızı gören bir gençlik bu mantığı görünce İslam’a ısınır mı? İşledikleri kabahati Cenab-ı Allah'a yüklemeye çalışıyorlar. Hasan Sabbah’ın adamları Haşhaşiler de böyle inanıyordu. FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu; çok yakın temasta bulunduğu için belki bakana da biraz bulaştı anlaşılan” diye konuştu.

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Soylu’ya da tepki gösterdi, “Diyor ki ‘Bizim bu yaptıklarımızı hep Allah yaptırıyor’ Allah sana akıl fikir versin. Takdir Cenab-ı Hakk’ın ama be mübarek, insan mesuldür insan. 20 yıldır iktidardasınız ve problemleri çözemiyorsunuz ama muhalefete kabahat buluyorsunuz. Hakikaten Allah akıl fikir versin size” dedi.

Karamollaoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları ise şöyle:

“Sen fetvayı örtülü bir tarzda vererek faizi başka bir kelimeyle meşrulaştırmaya kalkarsan o, faiz olmaktan çıkmaz! Sadece faizin adını değiştirmiş olursun. Cenab-ı Hakk’ın indirdiği kitaba bak; orada adaletsizlik göremezsin.

Orada bunların yaptığı işlere fetva da bulamazsın. Bu ülkeyi yönetenlere aklıselim ihsan et, bu yanlıştan dönmelerini nasip et diye Allah'a dua ederiz ama hiçbir zaman o yanlışları tasvip etmeyiz; çünkü biz Allah’tan korkarız.”

“BU YAPTIKLARIYLA İSLAM'A EN BÜYÜK ZARARI VERİYORLAR”

“Ne hikmetse sınavdan 90'ı geçenler mülakatta 60'ın altına düşüyor! Allah’tan korkun ya! Bu ne duyarsızlık, ne pervasızlık” diyen Karamollaoğlu,

“Bu yaptıklarıyla İslam’a en büyük zararı veriyorlar. Bu yaptıklarınızı gören bir gençlik bu mantığı görünce İslam’a ısınır mı? İşledikleri kabahati Cenab-ı Allah'a yüklemeye çalışıyorlar. Hasan Sabbah’ın adamları Haşhaşiler de böyle inanıyordu. FETÖ erbabı da böyle düşünüyordu; çok yakın temasta bulunduğu için belki bakana da biraz bulaştı anlaşılan” diye konuştu.

“20 YILDIR İKTİDARDASINIZ AMA MUHALEFETE KABAHAT BULUYORSUNUZ”

Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

“İçişleri Bakanı diyor ki ‘Bizim bu yaptıklarımızı hep Allah yaptırıyor Allah sana akıl fikir versin. Takdir Cenab-ı Hakk’ın ama be mübarek, insan mesuldür insan. 20 yıldır iktidardasınız ve problemleri çözemiyorsunuz ama muhalefete kabahat buluyorsunuz. Hakikaten Allah akıl fikir versin size. 2021; enflasyonun, işsizliğin, TL’nin değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı bir yıl oldu.

İktidar problemleri çözeceğine, muhalefeti hainler kategorisine iterek suçu üzerinden atmanın gayretine düştü. Kararlıyız ve inanıyoruz ki ülke olarak Saadet iktidarına kavuşacak ve içine sürüklendiğimiz bugünkü badirelerden süratle kurtulacağız.

Hayat pahalılığı, işsizlik, yüksek enflasyon, geçim sıkıntısı ve tüm bunlara bağlı olarak öngörülemezlik dönemi insanımızın canını yakmaya devam ediyor. 2022, 2021’in telafisi olacak güzellikte; bereketli bir yıl olur inşallah.

Her anlamda zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Maalesef 2021, hem dünya genelinde hem de ülkemiz özelinde çok da iyi hatırlayamayacağımız bir yıl olarak tarihe geçti.”