SÖZCÜ yazdı, arkadaş kızına verilen kadro iptal edildi

SÖZCÜ’nün ‘Adrese teslim kadrolar pes dedirtti' başlığıyla gündeme getirdiği Gaziantep Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak alımı yapılan kadrolardan birisinin iptal edildiği açıklandı. SÖZCÜ’de yayınlanan haberden sonra Diyetisyen olmasına rağmen, Cerablus Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü için ilan edilen kadroya alınan Saadet Bekarecioğlu’nun feragat ettiği ileri sürüldü.

Ahmet KAYA

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Gaziantep Üniversitesi'nin Suriye'deki fakülte ve yüksek okullarda görevlendirilmek üzere açtığı kadrolardaki bazı özel şartlar nedeniyle ‘Adrese Teslim' alımlar yapıldığıyla ilgili SÖZCÜ'de yayınlanan haberden sonra Diyetisyen olmasına rağmen, Cerablus Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü için ilan edilen kadroya alınan Saadet Bekarecioğlu'nun feragat ettiği ileri sürüldü. Bekereciğlu'nun gelen tepkiler nedeniylekadrosunun iptal edildiği iddia edildi.

BABASI REKTÖRÜN YAKIN ARKADAŞI

Saadet Bekerecioğlu'nun Gaziantep Üniversitesi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'ın yakın arkadaşı olan, daha önce de aynı üniversitede görev yapan, şuanda ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunan Mehmet Bekerecioğlu'nun kızı olduğu ortaya çıkmıştı.

REKTÖRE AMCA DİYORDU

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Arif Özaydın'a, ‘Amca' diye hitap ettiği ileri sürülen Diyetisyen Saadet Bekerecioğlu'nun kadrosunun iptaliyle ilgili olarak üniversitenin resmi sitesinden yapılan açıklamada ise, sözkonusu kişinin gazetelerde çıkan asılsız ve kirli haberler nedeniyle hakkından feragat ettiği ileri sürüldü.

DİĞER ADAYLARDAN DA AYNI ERDEMİ BEKLİYORUZ

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği adrese teslim kadro alımı haberinde, sonuçlar açıklanmadan günler önce ismi dahil tüm bilgileri sosyal medyada açıklanan Kadir Diler ile, İlahiyat Fakültesi mezunu ve bu alanda yüksek lisans yapmasına karşın yönetim ve organizasyon bölümüne ‘Özel şartla' alınan Hatice Kübra Canpolat'ın da adrese teslim olarak kadroya alındığı iddiaları yer almıştı.

Aynı sınavlara girerek haksız yere elendiğini ileri süren bir aday, ”Eğer adaylardan birisi asılsız ve kirli haberler yüzünden istifa etmişse, diğer adaylardan da aynı erdemi bekliyoruz. Bir insan eğer bileğinin gücü ve hakkıyla bir şeyi almışsa, haber yapıldı diye hakkından vazgeçer mi? Neyin neden yapıldığını herkes biliyor” dedi.