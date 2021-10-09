Sultan Süleyman’da bile bu kadar çok yetki yoktu

İnce, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni bu sözlerle eleştirdi. “Ucube sistemden derhal vazgeçilmeli. Eğer demokrasi istiyorsak önce Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirmeliyiz” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Muharrem İnce, CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kurdu. 54 ilde örgütlendi ve seçime girme hakkı elde etti. İnce, 40 ili dolaştıktan sonra ilk seçim anketini yaptıracağını belirtti. Gittiği yerlerle ilgili izlenimini, “Derin bir yoksulluk ve geçim sıkıntısı var” diye özetledi. AKP'den ayrılıp partisine katılımlar da İnce'yi mutlu ediyor. ‘Sistem” tartışmalarının “Doğru zeminde yapılmadığını” belirten İnce, şunları anlattı:

İÇERİĞİ TARTIŞMALIYIZ

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem mi? Yani 40 katır mı, 40 satır mı? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir ucubedir. Derhal vazgeçilmelidir. 3 yılda Türkiye'yi yoksullaştırdı. İsim tartışmak yerine içerik tartışmalıyız. Siyasi Partiler Kanunu (SPK) değişmeden Türkiye'ye demokrasi gelmez. Muhalefet sisteme karşı ama SPK'yı hiç konuşmuyor. Yani parlamentoyu değil genel başkanları güçlendirmek istiyorlar. Demokrasi istiyorsak başlayacağımız yer SPK olmalı. Kanunu değiştirerek milletvekillerini güçlendirmelisiniz.” İnce, açıklamalarına şöyle devam etti:

KANUNİ'DEN BİLE YETKİLİ

“Partili Cumhurbaşkanı olmaz. Ağzına geleni söylüyor, cevap verince ‘Vay cumhurbaşkanıyım' diyor. Böyle şey olamaz. Milletvekillerini, hakimleri, bakanları belirliyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın bile böyle yetkisi yoktu. Kadı (Hakim) atayamazdı. Kanuni'nin sadrazamı (Başbakan) vardı. Erdoğan'da başbakan da yok. Tartışmamız gerekenler bunlar. Siyasi Partiler Kanunu, güçler ayrılığı, denge, denetim, şeffaflık.” Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararnamesinde arsa satışı bile olduğunu anlatan İnce, “Arsa satışının altında cumhurbaşkanının imzası olmamalı. Yetkilikleri doğru kişilere devretmek makamı küçültmez, yüceltir” dedi. İnce, tüm siyasi partilere ise şu çağrıyı yaptı: “Değişime Siyasi Partiler Kanunu'ndan başlamazsanız samimiyetinizden kuşku duyarız.”

ÇATI ADAY KATILIMI DÜŞÜRÜR

İnce, partisinin cumhurbaşkanı aday adayı olduğunu, başka aday çıkarsa onunla sandıkta yarışacağını belirtti, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı adayımıza üyelerimiz karar verecek. Çatı aday seçime katılımı düşürür. Her parti kendi adayını gösterirse katılım artar, Erdoğan'ın şansı azalır. Adaylar 2. tura kalan muhalefet adayını kayıtsız şartsız destekleyeceğini açıklamalı. Muhalefet, ilk turda yüzde 51 oy alacak bir adayda anlaşabiliyorsa ona bir itirazım yok. Ama sanmıyorum.”

Seçim meydanları açılsın, işler değişir

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, “Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanlığına aday olmalı, seçimi kazanmalı, başlarken hangi yetkileri kullanmayacağını açıklamalı ve bir takvim içerisinde Türkiye'yi demokratikleştirmeli. Örneğin ben seçilirsem rektörleri atamayacağım, üniversite bileşenlerinin önüne sandığı koyacağım” dedi. İnce, partisinin CHP'yi böleceği eleştirilerini de şöyle cevaplandırdı: “Bölme işi eski sistemde olur. Burada 50 artı 1 almak gerekiyor. Muhalefeti büyütmenin yolu parti sayısının çok olmasıdır. Biz AKP'den, MHP'den bir oy alsak kazançtır.”

KUTUPLAŞMA TEHLİKESİ

Erdoğan'ın seçimi kaybetse bile koltuğu bırakmayacağı iddialarına katılmadığını belirten Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ankara ve İstanbul belediyelerini nasıl devrettiyse iktidarı da devredecek. Ama Türkiye'nin refaha ulaşabilmesi için kutuplaşmadan, gerilimden çıkması lazım. İzmir Marşı, Mehter Marşı'nın rakibi değildir. İkisi de bizim. Biz, kutuplaşmanın tarafı olmayacağız. Bizim olmazsa olmazlarımız var. Mustafa Kemal Atatürk'ü tartışmayız. Partimizin üyeleri kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınamalıdır. Siyasetten rant elde etmemelidir. Terörün her türlüsünü kınamalıdır.” İnce'nin son sözü şu oldu: “Seçim döneminde adayların performansı oyları yükseltir. Meydanlar başka şeydir. Grafiği yükseltir, düşürür. Meydanlar açılsın, bayraklar asılsın, müzikler çalınsın iş değişir.”