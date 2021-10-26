Suriyelilerin muz videolarına suç duyurusu

Zafer Partisi, sosyal medyada pek çok Suriyelinin katıldığı 'muz akımı' videolarına suç duyurusunda bulundu. Zafer Partisi'nin dilekçesinde, Türk bayrağı ve Türk vatandaşını aşağılayan nitelikte videoların bulunduğu belirtildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunan Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Uğur Tarhan Tarhan'ın, teslim ettiği dilekçede ilgili sosyal medya hesabının bilgileri verilen bir Suriyelinin, Türk bayrağında bulunan hilalin üzerine muz ekleyerek bayrakla dalga geçmesi gerekçe gösterilerek tespit edilmesi ve tutuklanması talep edildi. Aynı kişinin söz konusu mecra üzerinde yayımladığı bir diğer videoda ise Türk milleti ve bayrağını muz çalan bir maymunla özdeşleştirdiği bilgisine de suç duyurusunda yer verildi.

SURİYELİLERİN ‘MUZ’ AKIMI BİR SOKAK RÖPORTAJI İLE BAŞLADI

Zafer Partisi'nin suç duyurusuna konu olan ve pek çok Suriyelinin katıldığı ‘muz akımı’, yine sosyal medya mecralarında yayımlanan bir sokak röportajı ile başlamıştı. Suç duyurusunda da yer verilen ifadelerde bir Türk vatandaşı “Muz bile yiyemiyoruz. Suriyeliler kilo alıyor” diye konuşmuş, bundan hareketle birçok Suriyeli sığınmacı benzeri videolar çekerek sosyal medya hesaplarına yüklemeye başlamıştı.

3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Suriyelilerin videoları, suç duyurusunda Türk milletini ve bayrağını alenen aşağılamak olarak nitelendirilirken bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu'nun 300. Maddesine başvurularak ilgili kişilerin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmaları gerektiğine dikkat çekildi.