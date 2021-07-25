Tahribat sürüyor: Salda Gölü’nde sular 50 metre çekildi

“Türkiye'nin Maldivleri” olarak nitelendirilen Salda Gölü'nde insan kaynaklı tahribat hız kesmiyor. Bayram tatilinde binlerce ziyaretçinin akınına uğrayan son durumu hakkında, Salda Gölü Kamoruma Derneği açıklamada bulundu.

Salda Gölü Koruma Derneği’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Salda Gölü can derdinde, Yetkililer para derdinde. Salda Gölünde bazı yerlerde su 50 metre çekildi. Suya girenler nedeniyle kenardaki hidromanyezit stromatolitlerin oluşumu bozularak balçık oluşmakta. #Saldayadokunma #SaldaDünyaMirasıdır Salda Gölü için tam koruma istiyoruz!” ifadelerine yer verildi.