Tam 4 bin yıllıktı! Talan ettiler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz haftalarda hazine avcılarının Pedasa Antik Kenti'ni yağmalamasının ardından bu kez de Yalıkavak Mahallesi'nin ve Bodrum'un ilk yerleşim yerlerinden olan Sandıma Antik Kenti'ndeki 4 bin yıllık tarihi kaya mezarlarının tahrip edildiği ortaya çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden Yalıkavak Mahalle Muhtarı Ali Çınar tarihi soygunun boyutunu çektiği fotoğraflarla ortaya koyarak güvenlik güçlerine ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne haber verdi.

TARİHİ MEZARLARA BÜYÜK ZARAR VERMİŞLER

Ali Çınar yaptığı açıklamada “Burası 600 yıllık Osmanlı köyü, Yalıkavak'ın ilk yerleşim yeri, Osmanlı eserlerinin yanı sıra bölgede çok sayıda koruma altında olan 4-5 binlik kaya mezarları da var. Hazine avcıları 4-5 mere kare büyüklüğündeki bir mezar odasının etrafından bulunan kaya mezarlarında kazma kürek, matkap ve hiltilerle arama ve talan yapmışlar. Matkap ile mezarları delip başka mezar odaları var mı diye bakmışlar aramışlar, bir şeyler bulup bulmadıklarını bilmiyoruz, güvenlik güçleri ve ilgili makamlara haber vererek konunun araştırılmasını ve aydınlatılmasını istedik” diye konuştu.

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