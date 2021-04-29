Tam kapanmada alkol savaşı! Hükümet: Yasak, Esnaf: Satacağız

Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca alkol satışı yapılamayacağı belirtilirken yasağın hukuki dayanağının olmadığı bildirildi. Resmi bir açıklama yapılmadığı, düzenleme yayımlanmadığı için tam kapanma döneminde alkol satan esnafa hangi yasanın hangi maddesine göre ceza kesileceği, ceza tutarının ne olacağı bilinmiyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söyledi. SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan Palandöken, şunları söyledi:

OLMAYAN YASAĞI KONUŞUYORUZ

– Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısından yasakla ilgili böyle bir karar çıkmadı. İçişleri Bakanlığı’ndan da satış yasağına ilişkin genelge gelmedi. Ne yapacağız, biz kendi kendimize ‘yasal düzenleme yayımlanmadı ama yasak var' deyip kafamıza göre yasak mı uygulayacağız? Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. Biz de mevzuat ne diyor diye baktık. Yasağı göremedik. Biz doğal olarak satmaya devam edeceğiz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza ‘yasak geldi, satmayın' deriz.

NEYE GÖRE CEZA KESİLECEK?

– Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun. İnternette, orada buruda yoruma dayalı olarak konuşulup duran ceza hangi yasanın hangi maddesinden uygulanacak, ben bilmiyorum. İki gündür olmayan bir yasağın olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.

BU SUÇUN CEZASINI BİLEN VAR MI?

Bakkal ve market sahipleri de alkol yasağı konusunda büyük bir belirsizlik oluştuğunu bildirdiler. SÖZCÜ'nün sorularını yanıtlayan bakkal ve market sahipleri yasalara göre hareket etmek zorunda olduklarını belirtirken, “Kapanma döneminde alkol satarsak hangi yasaya göre ceza alacağız, bilmiyoruz. Eğer satmak suçsa, bu suçun cezasını bilen var mı? Ortada yasa olmadığı için muhtemelen alkol satan market ve bakkallara başka eksiklikleri bahane edip ceza yazacaklar. Ceza korkusuyla yasak olmadığı halde işimizi güvenle yapamayacağız” dediler.

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