Tarihi bina ile ilgili tepki çeken karar

Trabzon'un Ortahisar ilçesinin AKP'li belediyesi, "Aşhane Karadeniz Yemek Kültürünü Yaşatma" projesi kapsamında tarihi binayı DOKA desteğiyle 2 milyon liraya restore ettirdi. Karadeniz mutfağına özgü yemeklerin yapılarak yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunulacağı binayı, belediye Doğu Karadeniz Belediye Birliği'ne devretme kararı aldı.

İsmail AKDUMAN

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İl Kültür Müdürlüğü’ne ait olan ve “Ahmet Arslan Evi” olarak bilinen tarihi tescilli konak, bir süre önce AKP’li Ortahisar Belediyesine devredildi.

Belediye de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile yaptığı anlaşma neticesinde tarihi konağı, “Aşhane Karadeniz Yemek Kültürünü Yaşatma Projesi” adı altında yaklaşık 2 milyon liraya restore etti.

Tarihi binada Doğu Karadeniz mutfağına özgü, karalahana sarması, lahana çorbası, laz böreği, pide, kuymak, sütlaç gibi yöresel tatlar servis edilerek, hem vatandaşların hem de turistlerin beğenisine sunulması beklenirken, belediye meclisi, konağı açıklanmayan bir bedel üzerinden Karadeniz Belediyeler Birliğine verdi.

Konağın devretme kararına CHP’li meclis üyeleri karşı çıktı.

AÇILMADAN DEVREDİLDİ

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, aşhane olarak kullanılması beklenen tarihi tescilli binanın Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği'ne devrini eleştirdi.

Oyman, Ortahisar Belediyesi Plan Bütçe Komisyonuna gündeme gelen konağın devir edilmesine karşı olduklarını belirterek, “Devir konusunda, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e yetki verildi. Siz bir proje ortaya atarak kalkınma ajansından destek alıyorsunuz, binanın restorasyonunu gerçekleştiriyorsunuz sonra da bir makam binası olması için devrediyorsunuz. Asla kabul edilemez ve onaylanamaz. İki tane devasa belediye binası var, yer mi bulamadınız? Bu gündemi onaylayanları hayretle karşılıyorum, kendi yeri olsa aynı şekilde mi davranır? Hele DOKA böyle bir şeye nasıl izin verebilir? Belediye Başkanına sesleniyorum; yetki sizdeyse vazgeçin bu devirden, üzerinizden atamazsınız bu durumu. Tarihi bina Ortahisar'da kalsın, projelerinizi uygulayın” diye konuştu.

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