Tatil cennetine bin 449 maden ruhsatı verildi

938 bin 751 nüfusu, 12 bin 975 kilometrekare yüzölçümü, bin 480 kilometre kıyı şeridi ve yüzde 68 orman varlığı bulunan 13 ilçeli Muğla'da bin 449 maden ruhsatı verildiği TEMA raporlarıyla da ispatlandı.

Maden ruhsatlarının fazlalığı nedeniyle Muğla'nın geleceğinin tehdit altında olduğunu savunan CHP Milletvekili Burak Erbay SÖZCÜ'ye konuştu. Erbay “Maden sahasının genişletilmesi durumunda susuzluk baş gösterecek, yeraltı ve yer üstü su kaynakları yok olacaktır. Doğal güzellikler de yok edilecek. Buna izin veremeyiz” dedi.