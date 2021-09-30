TBMM yeni yasama yılına HD kalitesinde hazır

TBMM Genel Kurulu'nda 1998'den beri kullanılan elektronik oylama ve yoklama sistemi, yeni yasama yılı öncesinde tamamen yenilendi. Genel Kurul kameraları, reji ve stüdyosu yenilenen TBMM TV, çalışmaları, yeni dönemden itibaren izleyicilere HD kalitesinde aktaracak.

Zekeriya ALBAYRAK

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Çalışmalarına 17 Temmuz’da ara veren Meclis, 2,5 aylık aranın ardından mesaisine yarın yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurul Salonu’nda, 27. Dönem 5. Yasama Yılı öncesi yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindi. TBMM’nin tüm elektronik altyapısı son teknolojiye uyarlandı. Meclis’te uygulamaya girecek yeni sistemin altyapısı için Genel Kurul zeminine gerekli elektronik aksam döşendi.

1998’den bugüne hizmet veren TBMM Genel Kurulu elektronik oylama ve yoklama sistemi, teknolojik ömrünü tamamlaması ve yeni ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle yenilendi.

PARMAK İZLERİ ALINACAK

Bu kapsamda milletvekillerinin, yeni sisteme uygun şekilde parmak izleri alınıyor. İktidar ve muhalefet kulislerinde salgın kurallarına uygun olarak parmak izlerinin alınması için stantlar oluşturuldu. Milletvekili sıralarına, bilgisayar ve şarj bağlantı üniteleri konuldu.

Meclis’te yürütülen tüm çalışmaları kamuoyuna aktaran TBMM TV de yeni yasama yılına tamamen yenilenen teknik altyapısıyla girecek. Genel Kurul kameraları, reji ve stüdyosu yenilenen TBMM TV, çalışmaları yeni dönemden itibaren izleyicilere HD kalitesinde aktaracak.

PLAKA TANIMA SİSTEMİNE GEÇİLDİ

Meclis Başkanlık Divanı’nın sağ ve soluna, görüşmelerin canlı aktarılacağı iki LED ekran yerleştirildi. Konuşmacının adı, soyadı ve seçildiği il ekrana yansıtılacak. Ses sistemi de tamamen yenilendi. Bu kapsamda, Genel Kurul Salonu’nun basın locası altındaki bölümde, teknik uzmanların bulunduğu kontrol odası oluşturuldu. Bu arada Meclis yerleşkesine araçla girişlerde plaka tanıma sistemine geçildi.