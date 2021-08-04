Tekstil fabrikasını küle çeviren yangın kontrol altına alındı

Uşak'ta tekstil fabrikasının depo kısmında başlayarak bütün fabrikayı etkisi altına alan yangın, ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 saat süren yangında fabrika kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi Nuri Şeker Caddesi üzerinde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede bütün fabrikaya sıçradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yaklaşık olarak 3 saat süren yangın kontrol altına alınırken fabrika kullanılmaz hale geldi.

Fabrikada yüklü miktarda malzemenin zarar gördüğü öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)