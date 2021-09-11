‘Televizyonlara inanmayın’ dedi, Erdoğan’ın miting fotoğrafını paylaştı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kahramanmaraş Mitinginden meydanın boş olduğu fotoğraflar paylaşarak, “Televizyonların kamera oyunlarıyla kalabalık göstermeye çalıştığına aldanmayın. Gerçek bu” paylaşımı yaptı.

Ahmet KAYA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kahramanmaraş’ta Milli İrade Meydanı’ndaki Toplu Açılış Töreni’nde konuşmuş ve toplam 1,7 milyar maliyet bedelli 105 projenin açılış törenine katılmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda katılımın yoğun olmamasıyla ilgili, “Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş mitinginin gerçek fotoğrafları bunlar. Televizyonların kamera oyunlarıyla kalabalık gösteremeye çalıştığına aldanmayın. Gerçek bu” ifadelerine yer verdi.

AKP İL BAŞKANI'NA VİDEOLU YANIT

Fotoğraflarla ilgili paylaşımının altına AKP Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel'in, söz konusu fotoğrafların miting başlamadan çekildiğini ileri sürerek “İşiniz gücünüz algı, yalan, iftira. Aziz milletimiz artık sizin yalan ve iftiralarınızdan bıktı. 20 yıldır girdiğiniz tüm seçimlerde hezimete uğramanız milletimizin yalan siyaseti değil de eser ve hizmet siyasetini tercih ettiğinin en büyük kanıtıdır” yorumu yapması üzerine bu kez CHP Mİlletvekil Ali Öztunç. Görgel'i etiketleyerek Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada çekilmiş video görüntülerini eklediği bir paylaşım yaptı ve “Fotoğraflar ikna etmediyse al sana video. Şu 106 açılış meselesine de sonra gireceğiz. Gerçekte neler açılmış? Tek, tek görüntüleriyle…” dedi.

Kahramanmaraş'ta, 31 Mart seçimlerinde AKP’nin adayı %67,60 oy almış, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Erdoğan'a sandıktan %74,2 oy oranında oy çıkmıştı.