Temel gıdalar toptancılara bile gramla satılmaya başladı…

Yüksek enflasyon oranları ve hemen hemen bütün ürünlere gelen fahiş zamlar, dar gelirli vatandaşları kara kara düşündürüyor. Vatandaşlar artık pazar alışverişlerinde çeyrek, yarım meyve sebzeleri almak zorunda kalıyor. Son olarak bir markanın, süt, peynir, yoğurt gibi ürünlerini toptancılara bile gramla satmaya başladığı ortaya çıktı.

Batuhan SERİM

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Derinleşen ekonomik kriz, etkilerini iyice hissettirmeye başladı. Özellikle dar gelirli vatandaşlar temel gıda alışverişlerinden bile kısmaya başladı.

Son dönemde pazarlarda yarım veya çeyrek meyve-sebze satışlarının başladığı; bazı yerlerde yarım simit satıldığı görüldü.

Satıcı vatandaşa yüksek fiyat söylemekten, müşteri de alışveriş yapamamaktan adeta utanır hale geldi.

SÜT, PEYNİR, YOĞURT, TEREYAĞI ARTIK GRAMLA…

Son olarak bir firmanın süt, peynir, yoğurt, ayran, tereyağı, krema, kaymak, bal, reçel gibi ürünleri toptancılara küçük gramajlarla satmaya başladığı ortaya çıktı.

SÖZCÜ'ye konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, gramla alışveriş döneminin başladığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

“ACI AMA GERÇEK”

“Çarşıda pazarda; lahana beşe bölündüğünü, karnabaharın dörde bölündüğünü, ekmeğin çeyrek olarak satıldığını görüyoruz” diye konuşan Tekin, “Temel gıda olarak kabul ettiğimiz, çoluk çocuğumuzun ihtiyacı olan süt, peynir, yoğurt ihtiyaçlarının da toptancılara gramla satıldığını görünce gerçekten üzüldüm. Türkiye'nin en kötü koşullarında bile insanlar markete, bakkala gittiğinde istisnasız bir bütün kaşar alırdı, tenekeyle peynir alırdı. Şimdi gram dönemlerine girdiğimizi görüyoruz. Çok üzücü. Satıcı utandığı için grama çevirmiş, alıcı da zaten kiloyla alamadığı için gramla, günübirlik ihtiyacını karşılamak zorunda kalıyor. Acı ama gerçek. AKP'nin, ‘Hayaldi gerçek oldu' diye bir sloganı vardı; Bu ülkede gerçekten bu durum hayaldi, ne yazık ki gerçek oldu.” açıklamasında bulundu.

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