Temel Karamollaoğlu: Tayyip beyi uyarıyorum!

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, devam eden orman yangınlarına ilişkin konuştu. 18 yıl önce bile Türkiye'de 19 yangın söndürme uçağı bulunduğuna dikkat çeken Karamollaoğlu “Sayın Cumhurbaşkanı afet bölgesine gidiyor, millete çay fırlatıyor. Ben bunu doğru bir tavır olarak görmüyorum, hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı’nın etrafında bu tavsiyelerde bulunanlar varsa Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir daha gözden geçirmelidir. Tayyip Bey’e sizlerin huzurunda bir ikazda bulunmak istiyorum. Kimse kendisini uyarma cesaretinde bulunamıyorsa, buradan ben uyarıyorum; yapmayın!" dedi.

SOZCU.COM.TR

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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında orman yangınlarına ilişkin konuştu. SP lideri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'da vatandaşlara çay atmasına tepki gösterdi. Karamollaoğlu, “Tayyip Bey'e sizlerin huzurunda bir ikazda bulunmak istiyorum. Kimse kendisini uyarma cesaretinde bulunamıyorsa, buradan ben uyarıyorum; yapmayın!” diye konuştu.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU: İDAMIN YENİDEN GETİRİLMESİ BİLE GÜNDEME ALINMALIDIR

Antalya’da 5 gündür haber alınamayan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) tecavüz edilip vahşice öldürülmüş olarak bulunmasını üzüntüyle karşıladığını ifade eden Karamollaoğlu, “Azra’nın yaşadığı vahşet ise hepimizin yüreğini yaktı. Vahşetin ayrıntıları hepimizin adeta kanını dondurdu… Kadına karşı olanlar başta olmak üzere her türlü şiddetin ve özellikle kadın cinayetlerinin son bulması için artık etkili ve somut adımlar atılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“BİRİLERİ AFET ZAMANLARINDA DA YİNE AFETİ KONTROL ETMEKTEN DAHA ÇOK ALGILARI YÖNETMENİN TELAŞINDALAR”

Türkiye'nin yaklaşık olarak 10 gündür ciğerlerinin yandığına işaret eden SP lideri, şunları söyledi:

* Gün, yaralarımızı hızla sarma günüdür. Gün, birlik ve beraberlik içerisinde hareket etme günüdür. Bu hassasiyetimiz nedeniyle, ‘insanlar keşke evim yansaydı diyecek' şeklinde açıklama yapanları da, işini zamanında yapmayıp şimdi ‘gerekirse uzay aracı alırız' diye hamasi nutuklar atanları da, düğüne giden kayyumları ve bütün bu aymazlıkları da milletimizin vicdanına havale ediyoruz…

* Bugün maalesef; afet öncesinde hazırlıksız, afet anında ise telaşlı bir yönetimle karşı karşıyayız. Ve keşke bu telaş, sadece afetle mücadelenin telaşı olsa… Maalesef bu telaş da başka bir özellik öne çıkıyor… Her zaman olduğu gibi, birileri afet zamanlarında da yine afeti kontrol etmekten daha çok algıları yönetmenin telaşındalar.

“2002 YILINDA ÜLKEMİZİN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI SAYISI BİLE 19”

* 2002 yılında ülkemizin yangın söndürme uçağı sayısı bile 19! Bu veriler ortadayken; hâlâ uçakların olmayışına başka başka bahaneler üretmeyin, ayıptır! Hadi diyelim ki öyle; o zaman ne diye bugün yurtdışından uçak kiralama yoluna gidiyorsunuz? Sonra insanlar iyi niyetle yardım taleplerini dile getirince de; onları suçluyorsunuz! Türkiye’nin imajı çiziliyormuş, devlet aciz gösteriliyormuş! Meselelere böyle yaklaşarak bir yere varılmaz!

“TAYYİP BEY’İ UYARIYORUM”

* Sayın Cumhurbaşkanı afet bölgesine gidiyor, millete çay fırlatıyor. Ben bunu doğru bir tavır olarak görmüyorum, hakikaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın etrafında bu tavsiyelerde bulunanlar varsa Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir daha gözden geçirmelidir. Yangınla mücadelede hayatını kaybeden bir kardeşimizin ailesine taziyede bulunmak yerine, aileyi kendi yanına getirtiyor.

* İnsanlar bu tutum ve davranışlara itiraz ediyor işte! Liyakat ve adalet bir yana, bu arkadaşların en başta bir nezaket problemi var. Tayyip Bey'e sizlerin huzurunda bir ikazda bulunmak istiyorum. Kimse kendisini uyarma cesaretinde bulunamıyorsa, buradan ben uyarıyorum; yapmayın!

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