Terör örgütü PKK’ya operasyon: 26 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 7’si il dışında olmak üzere 15 ilçede bulunan 23 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiği belirtilirken, yakalanan şüphelilerin emniyet müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.