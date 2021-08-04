THK kayyumu satışa geçti!

CHP’Lİ Gürsel Tekin Atatürk'ün mirasının talan edilmek istendiğini söyledi.

BAŞAK KAYA

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Göreve başladıktan sonra 14 yangın söndürme uçağını satışa çıkaran THK kayyumu Cenap Aşçı, şimdi de kurumun Muğla, Bodrum, İzmir başta olmak üzere Türkiye genelindeki 43 taşınmazını satıyor. Taşınmazlar için 18 Ağustos 2021'de açık arttırma yapılacak. Satılacak gayrimenkuller arasında arsa, iş hanı, dükkan ve devremülkler de bulunuyor.

HARAÇ MEZAT SATIŞ

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “Bu varlıkların milyonlarca liralık kira geliri var. Türkiye'nin dört bir yanı yanarken THK kayyumu kurumun mallarını satıyor” dedi ve şunları söyledi:

“Atatürk'ün bizlere mirası bugün içi boşaltılarak özelleştirilmek isteniyor. THK'nın kayyum eliyle tasfiyesine son verilmeli, satış için yapılacak tüm ihaleler iptal edilmeli. Kurumun bütün mal varlıklarına göz dikmişler. Bakan Pakdemirli THK'nın uçaklarının eski ve kullanılamaz olduğunu söyledi ama bu uçaklar TEKNOFEST'te yangın söndürme tatbikatı yaptı. Saatte 200 km. hızla 5.5 ton suyu işaretlenen alana bıraktı. Yunanistan'da çıkan yangına müdahale için kullanılamaz dediği uçaklarla yardım göndermeyi teklif etti. Amaç belli birilerine para kazandırmak. THK'nın bakımı yapılmış uçuşa hazır 5 uçağı ihaleye sokulmuyor. En pahalı teklifi sunan firmaya veriliyor. Üç Rus uçağına günlük 1.3 milyon lira, 153 gün için toplam 203 milyon lira ödüyor. Ateş kuşlarını ise hangarda çürütüyorlar. THK itibarsızlaştırılmaya, mallarını da haraç mezat satmaya çalışıyorlar.''

ATATÜRK BAĞIŞLADI

Türk Hava Kurumu'nun yurt çapında 1.300 gayrimenkulü bulunuyor. Bunlar arasında en kıymetlisi Atatürk tarafından THK'ya bağışlanan ve “Tayyare Apartmanları'' olarak bilinen Laleli'deki otel… Otelin bugünkü değeri, 500 milyon dolar olarak hesaplanmıştı. Otel yolsuzluktan tutuklanan eski başkan Osman Yıldırım döneminde Keskinoğlu Holding'e yıllık 3.25 milyon dolara kiralanmıştı.