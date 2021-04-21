Ruhsar Pekcan görevinden alındı

Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görevden alındı. Pekcan’ın yerine ise Mehmet Muş atandı.

PEKCAN’IN ŞİRKETİNDEN DEZENFEKTAN ALINMIŞTI

Ticaret Bakanlığı'ndan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan’a ait Nanoksia Biyoteknoloji firmasından 9 milyon liralık dezenfektan alındığı iddialarına ilişkin olarak dün öğleden sonra açıklama yapılmıştı.

Bakanlık, Nanoksia Biyoteknoloji şirketinden 507 bin 880 liralık ürün alındığını doğrularken, “Piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirildi” duyurusunu yapmıştı.

“USULÜNE UYGUN BİR BİÇİMDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR”

Bakanlık açıklamasında, bakanlığın pandemi döneminde KDV hariç yaklaşık 6.56 milyon TL tutarında maske, alkol bazlı dezenfektan, siperlik, eldiven gibi ürün tedariği yaptığını belirterek, “KDV hariç 507,880 TL'lik dezenfektan Nanoksia Biyoteknoloji firmasından ilgili mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde gerekli tüm ürün/fiyat araştırmaları yapılarak, piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda, usulüne uygun bir biçimde gerçekleştirilmiştir” denilmişti.

Açıklamanın devamında “Üretici Nanoksia Biyoteknoloji firmasından yapılan 507,880 TL'lik dezenfektan tedariği, direkt üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853,600 TL'ye tekabül edecektir” ifadeleri yer almıştı.ik dezenfektan tedariği, direkt üretici firma yerine en iyi fiyat veren ikinci firma tarafından temini gerçekleşseydi 853,600 TL’ye tekabül edecektir” ifadeleri yer almıştı.

Ruhsar Pekcan, 9 Temmuz 2018 tarihli ve 2018/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ilk kabinesine Ticaret Bakanı olarak atanmıştı.