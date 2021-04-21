TOKİ’den Esenler’deki karakol parseline AVM planı

TOKİ, Esenler'de 1996 ve 2002 tarihli planlarda “resmi kurum-emniyet” fonksiyonuna sahip karakol yapılmak üzere ayrılmış parselin imar planını değiştirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itirazlar için askıya çıkarılan plan değişikliği ile Esenler'deki bin 255 metrekarelik parsel, “ticaret ve yol” alanına alındı.

Ticaret alanına AVM, otel, özel okul, iş merkezi, çok katlı mağaza gibi birimler inşa edilebilecek. Emsal 2.50, yükseklik 4 kat olarak belirlendi.

“DEPREMDE AVM'Yİ Mİ SIĞINACAĞIZ”

Plan değişikliğine tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, “İstanbul'a bir AVM daha geliyor. Deprem olunca AVM'ye mi sığınacağız?” diye sordu. Yapılan plan değişikliğinin kamu yararı taşımadığını vurgulayan Tekin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul'da parsel bazında yaptığı plan müdahalelerini de eleştirdi. Asli görevi sosyal konut yapmak olan TOKİ'nin de bir ticari kuruluş gibi çalıştığını belirten Tekin “Yandaşlara bu kurum üzerinden kamu alanları peşkeş çektiriliyor. Siyasi iktidar topyekûn kamu alanlarını kuşatmış, adeta yağmalıyor. Rant uğruna bütün kamu kaynaklarını beton lobilerine peşkeş çekiyorlar. Geldiğimiz noktada iktidar yönetimi açısından çürümenin en son noktası bu pervasızlıktır. Bu parsellerin mülkiyeti kamuya aittir. Siyasi iktidar kontrolden çıkmış bir şekilde, kamu alanlarını beklenen İstanbul depremine rağmen imara açıyor. Bu durum kabul edilemez” diye konuştu.