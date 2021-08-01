Topu belediyelere atan Bakan Pakdemirli’ye CHP’den sert tepki

"Benim son 5 günlük bilançoda gördüğüm, orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık" diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasına CHP'den sert tepkiler geldi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili “Benim son 5 günlük bilançoda gördüğüm, orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldık” açıklaması yapmıştı.

“SORUMLULUKTAN KAÇIYORSUNUZ”

Pakdemirli’nin sözlerine CHP'den tepkiler geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Pakdemirli'nin bu açıklamayla ‘sorumluluktan kaçtığını' savundu ve şöyle dedi:

* Görevinizi bilmiyorsanız öğrenmek için çok geç kaldınız. Türkiye'deki tüm ormanların sorumluluğu bakanlığınızdadır. Bakanlık olarak ne yaptınız?

* Belediyelerimizin gösterdiği özveriyi ve ciddiyeti sorumluluğunuz olan konularda siz de göstermiş olsaydınız şu an bu kadar ormanımız yanmış olmazdı.

* Mesela Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçağı olmaması normal midir? Neden bir yatırım yapmadınız? Kim engelledi?

“BELEDİYELERİ SUÇLUYOR”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da Pakdemirli'ye sert tepki gösterdi. Özkan, “Beceriksiz. Şimdi de belediyeleri suçluyor. Ormanların cayır cayır yanmasını önleyemedi. Tedbirsiz, plansız ve cahilce davrandı önlem almadı. Alınan önlemleri yok etti şimdi belediyelerimize laf ediyor. Haydi oradan!” ifadelerini kullandı.