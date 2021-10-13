TÜGVA’nın dün reddettiği belgeleri başkanı bugün kabul etti

Sosyal medyada paylaşılan belgeler için TÜGVA dün yaptığı açıklamada, "Hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur" derken bugün vakfın başkanı Enes Eminoğlu, "Bir kere belgeleri içeriden almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyor" dedi.

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu, Cüneyt Özdemir’in YouTube’daki programına katılarak sosyal medya Twitter’da, Metin Cihan tarafından yayımlanan ve vakfın kamu kuruluşlarında kadrolaşmasıyla yapılan bina tahsislerini gösterdiği iddia edilen belgelerle ilgili açıklama yaptı.

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu şunları söyledi:

“Bizim ERP sistemimiz var. Tüm verilerimiz orada. Bir şekilde bu verilere ulaşılmış, içlerinden bazıları çıkarılmış, bir evrak oluşturulmuş.

Bir kere bu içeriden belgeleri almış ya bu adam, sızdırmış. Kendisine yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor. Yola buradan çıkarsak bile bunların, bu zihniyetin ne kadar tehlikeli olduğunu görmüş oluruz.

Metin Bey'in ifşa ettiği çalışmaların bizim çalışmalarımız olduğu iddia ediliyor. Manipüle edilenler var, kendisinin evrakta düzenlediği yerler var, doğru bilgiler de var. Neden? Çünkü ERP sistemimizden alınmış bilgiler.

Ama yöntem olarak baktığınız zaman gasp edilmiş, sisteme girmiş, kendi yedeklemesini yapmış, yıllar sonra bunları ifşa eden bir zihniyetten bahsediyoruz.”

‘TÜGVA İLE ALAKASI YOK’ DENMİŞTİ

TÜGVA’dan dün belgelerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yapılan açıklamaise, “Yayınlanan sözde belgelerin hiçbirinin TÜGVA ile alakası veya ilgisi yoktur. Zaten belge diyerek oluşturulmuş şeyler sonradan masa başında kurgulanmış kumpas belgeleridir. Bu yeni kumpas operasyonunda hedef sadece TÜGVA değildir milli ve manevi değerlere hizmet eden vakıf ve derneklerimiz hedeftedir. Biz bu kumpas tarzını 17/25 aralık sürecinden iyi biliyoruz” demişti.

TÜGVA, İstanbul’da 2013 yılında kuruldu. Vakıf senedinde amaçlar arasında, “özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü ve başarılı bir gençlik yetişmesine manevi ve maddi katkıda bulunmak” hedefi yer alıyor. Vakfın, “tüm ülke çapında eğitim ve öğretim hizmetlerinin etkin ve verimli biçimde yerine getirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunacağı” belirtiliyor.

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