Tunç Soyer: Kimseyi çaresiz ve yalnız bırakmayacağız

Önceki gece başlayan ve 24 saat boyunca aralıksız yağan yağmur nedeni ile İzmir'de hayat felç oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Şubat ayı yağış ortalaması metrekareye 102 kilogram olan İzmir'de Salı gecesinden Çarşamba akşamına kadar aralıksız yağan sağanak yağmurda metrekareye 126 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.

Çok sayıda ev ve işyerini su bastı, araçlar sulara kapıldı, su kanalları ile altgeçitler tıkandı, istinat duvarları ve köprüler yıkıldı, tarlalar zarar gördü, yüzlerce küçükbaş hayvan telef oldu. Menderes'te iki kişi sele kapılarak hayatını kaybetti.

İKTİDAR AFET BÖLGESİ ÇAĞRISINI YANITSIZ BIRAKTI

Selin ardından gözler mağdur vatandaşların zararlarının karşılanması için hükümete çevrildi. CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye “İzmir’in afet bölgesi ilan edecek misiniz” diye sordu. Ankara'dan ses çıkmadı. İzmir halkının beklediği haber Tunç Soyer'den geldi.

SOYER: YARALARI SARACAĞIZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, önce metropoldeki Göztepe ve Güzelyalı mahallerinde esnaf ile buluştu, ardından sel felaketinden en çok etkilenen ilçelerden Menderes'e gitti. Bölgede incelemelerde bulunan Soyer, Yeniköy ve Çatalca köylerinde mağdur yurttaşları ziyaret etti.

Soyer, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve yaraların sarılacağını belirterek, “Hiç kimsenin mağduriyetine seyirci kalmayacağız. Bu büyük felaket karşısında hiç kimseyi çaresiz, yalnız bırakmayacağız. Hiç kimsenin mağduriyetine seyirci kalmayacağız. Bu zararları gidermek için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gücümüzün yettiği kadar vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu büyük felaketin yaralarını birlikte saracağız” dedi.

Soyer’in Menderes’teki inceleme programına Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Murat Bakan, Ednan Arslan, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, muhtarlar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı.

İlginizi Çekebilir Tunç Soyer'den sel mağdurlarına destek açıklaması