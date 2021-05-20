Tunceli’de vahim iddia! İki jandarma açığa alındı

Olay merkez Cumhuriyet Mahallesinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Çarşı merkezinde dolaşan sivil kıyafetli 2 jandarma personeli ile genç bir kadın arasında bir döviz bürosu önünde tartışma yaşandı.

KADIN BENİ TACİZ EDİYORLAR DİYE BAĞIRDI

Tartışma sırasında iki jandarma personelinden biri kadına fiziki müdahalede bulununca kadın çığlık atarak yere düştü ve ‘bunlar beni taciz ediyor’ diyerek bağırmaya başladı.

Olay yerine yakın bölgede bulunan çok sayıda vatandaş duruma müdahale etti. Olay yerine gelen çok sayıda polis 2 jandarma personelini hızla bölgeden uzaklaştırıp emniyet müdürlüğüne götürdü.

“2 KOLLUK GÖREVLİSİ GÖREVLERİNDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR”

Olayla ilgili Tunceli Valili tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, iki kolluk görevlisinin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

*Bugün saat 16.00 sıralarında ilimiz merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde kolluk kuvvetlerimizce mensup 2 görevli, daha önce kendilerine bildirilen şüpheli kişilerin eşkaline benzer bir kadın vatandaşımızla karşılaşmış ve ilgiliye kimlik sormak istemişlerdir.

Olay üzerine kadın vatandaşımızla kolluk mensubu 2 görevli arasında yaşanan sözlü tartışma etrafta bulunan vatandaşlarımızca taciz olarak algılanmış ve vatandaşlarımızdan tepkiye sebebiyet vermiştir. İlgili görevliler hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup söz konusu 2 kolluk personeli görevden uzaklaştırılmıştır.

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