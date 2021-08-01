Tunceli’den kafa karıştıran yangın açıklaması: Vali ‘söndü’ dedi belediye yalanladı

Tunceli Valiliği, Hozat ilçesinde meydana gelen örtü yangının kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. SÖZCÜ’ye konuşan Hozat ilçe Belediye Başkanı Seyfi Geyik, bölgedeki yangının devam ettiğini Tunceli Valiliğinin belediyeden itfaiye takviyesi istediğini söyledi.

EVREN DEMİRDAŞ

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Tunceli Valiliği, Hozat ilçesi Yenibaşlar Gedikler bölgesinde 3 gündür devam eden yangının yapılan çalışmalar sonucunda kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıklamıştı. Tunceli Valiliğini yalanlayan Hozat ilçe Belediye Başkanı CHP'li Seyfi Geyik, yangının giderek büyüdüğünü ve dumanların Hozat ilçe merkezinden görüldüğünü söyledi.

“YANGIN BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR”

Tunceli Valiliği tarafından Hozat Belediyesinden itfaiye istendiğini belirten Hozat Belediye Başkanı CHP'li Seyfi Geyik,

“Şuanda bende oradaki belediye personelimle devam telefon trafiğindeyim. En son 10 dakika önce görüştüm bölgede ciddi bir dumanın olduğu yangının giderek büyüdüğünü, dumandan dolayı müdahalenin çok zor yapıldığını, kepçelerin tamamen aşağıdaki bölgede olduğunu, itfaiyecilerin ise yol kenarında devam eden yangının ilerlemesi için müdahale ettiklerini söylediler.

Yangın halen büyük ciddi bir duman var bölgede dumandan dolayı da müdahale çok zor yapılıyor. Yangının sönmesi söz konusu değil devam ediyor. Bölgede çıkan duman Hozat merkezden gözüküyor” ifadelerini kullandı.

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