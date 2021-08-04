TÜRASAŞ’a usulsüz işçi alım tepkisi: Sivas’ta tuz koktu

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kısa Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi’ne (TÜRASAŞ) bağlanarak Sivas Genel Müdürlüğüne dönüştürülen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) fabrikasına taşeron şirket üzerinden yapılan işçi alımında yaşanan usulsüzlüğe tepki gösterdi.

ORHAN BOZKURT

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Sivas’ta Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜDEMSAŞ) fabrikasına daha önceden kura ile alınacağı belirtilen 91 işçiden, temizlik işçisi olarak çalıştırılacak olan 13 kişinin firma tarafından “noter olmadan” çekilen kura ile belirlenmesi tepkilere neden oldu.

Temizlik işçilerinin dışında alımı yapılacak olan 78 işçi için kuruma teslim edilen evrakların üzerinden alım yapılacağı ifade edilirken herhangi bir kura çekiminin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

AKP İL BAŞKANLIĞI İŞKUR’UN YERİNİ ALMIŞ

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yaşanan olaya sert tepki göstererek, “Sivas'ta tuz koktu” diye konuştu. Milletvekili Karasu, “Sivas'ta binlerce işsiz vatandaşımız var. Ancak iktidar temsilcileri Sivas'ta ‘sen-ben’ ayrımı yapmaya devam ediyor. AKP Sivas İl Başkanlığı İŞKUR'un yerini almış. Bu usulsüzlüğe sessiz kalanlar bir daha kamera karşısına çıkıp, biz Sivas'ın hakkını savunuyoruz diye konuşmasınlar” dedi.

“ALIMLAR GÜYA KURA İLE YAPILACAKTI?”

İşçi alımları hakkında Cumhur İttifakı milletvekillerinin daha önceki açıklamalarını hatırlatan Karasu, “Sivas'ta Cumhur İttifakı'nın iki vekili işçi alımları kura ile yapılacak dedi. Bunun içinde 13 kadro için notersiz kura çekimi yapıldı. Geri kalan kadrolar için ise buna bile gerek duyulmadı. Şimdi ne söyleyecekler çok merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

91 KADRO İÇİN 10 BİN KİŞİ BAŞVURUDA BULUNDU

CHP Milletvekili Karasu şunları söyledi:

* Sivas'ta gelinen nokta içler acısı. Düşünün işçi alımı yapılıyor. İktidar vekilleri, iktidar partisinin il başkanı, kurum yöneticileri birbirine düşüyor. Bu tablo 19 senelik AKP iktidarının özetidir. Türkiye'yi ve Sivas'ı yönetmeye çalıştıkları bu mantıktan dolayı 91 kişilik kadro için 10 bin hemşehrimiz başvuruda bulunuyor. Bu, açılan kadronun 110 katı başvuru yapıldığı anlamına geliyor. Tüm Sivaslılara sormak istiyorum, Sivas bu tabloyu hak ediyor mu?