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Türkiye’de en fazla hangi ülke vatandaşı var? TÜİK nüfus verileri açıkladı

TÜİK'in verilerine göre 1 milyon 300 bin yabancı nüfus bulunuyor. Türkiye’de ikamet edilen il sıralamasında İstanbul 450 bin ile ilk sırada yer alırken, ülke sıralamasında ise 281 bin ile Irak ilk sırada bulunuyor. Irak'ın ardından sıralamada Afganistan ve Almanya geliyor.

Güncellenme: 10:55, 05/02/2021
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Türkiye’de en fazla hangi ülke vatandaşı var? TÜİK nüfus verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye’nin illere göre yabancı nüfus haritasını açıkladı. Buna göre Türkiye'de oturma izni veya çalışma izni alan 1 milyon 333 410 yabancı uyruklu bulunuyor.

VATANDAŞLIK ÜLKESİNE GÖRE YABANCI NÜFUS

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılında ülkelere göre sıralanan vatandaşlık sayısında ilk üç sırayı Irak, Afganistan ve Almanya alıyor. 2019 yılına göre yaklaşık 200 bin azalan yabancı vatandaş sayısının en yüksek olduğu il 450 bin 584 ile İstanbul oldu.

YABANCI NÜFUSUN YAŞADIĞI İLLER

Yabancı nüfusun yaşadığı iller sıralamasında İstanbul ilk sırada yer alırken onu Ankara ve Antalya takip etti. En az yabancının yaşadığı şehirler ise Ardahan ve Tunceli oldu.




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