Türkiye’de ilk kez bir ‘kent suçu’ Anayasa Mahkemesi’ne gidiyor

İstanbul Kadıköy'deki doğal ve arkeolojik sit olan Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesine, deniz doldurularak büyütülüp oteller inşa edilmesine karşı başlatılan hukuki süreçte yeni bir aşamaya gelindi.

Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve vatandaşların yat limanının imar planlarına karşı açtığı davalar Danıştay tarafından reddedilince Fenerbahçe-Kalamış mahalleleri ve civarında oturan 32 kişi, Anayasa’nın 17, 56, 57. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesine göre koruma altındaki haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

“ÇED RAPORU OLMADAN BU PLAN YAPILAMAZ”

Fenerbahçe Kalamış Dayanışması adına yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük yat limanı olan Fenerbahçe- Kalamış Yat Limanı'nın daha da büyütülerek 438 bin metrekareye çıkartılmak istendiğine dikkat çekilerek “Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın 2015 yılında hazırlanan planları, Çevresel Etki değerlendirmesi(ÇED) raporu olmaması nedeniyle iptal edilmişti. 2017 yılında revizyon planı adı altında yapılan planın da ÇED raporu yoktur ama buna rağmen iptal edilmesi yönündeki talebimiz reddedilmiştir. ÇED raporu olmadan bu plan yapılamaz, iptal edilen bir planın da zaten revizyonu olmaz” denildi.

“TÜRKİYE'DE BİR İLKE TANIKLIK EDİYORUZ”

AYM'nin bugüne kadar pek çok davanın son durağı olduğu ancak ilk kez bir kent suçunu değerlendireceği ifade edilerek “Türkiye'de bir ilke tanıklık ediyoruz. Biz Kadıköy'ü ve doğayı seven yurttaşlar olarak, uygulanması halinde Kalamış'ta telafisi imkansız sonuçlara sebep olacak imar planlarının iptali için bütün iç hukuk yollarını tükettik. Sadece bireysel başvuru hakkının geçerli olduğu AYM'ye de bireysel olarak açtığımız davaların sonuçlarıyla gidiyoruz” denildi.

40 BİN METREKARE İNŞAAT ALANI EKLENECEK

Açıklamada yat limanı planına neden itiraz edildiği şöyle özetlendi:

* Kapasiteyi 200 yat artırmak için ve alanı daha fazla yat kullanıcısına açabilmek pahasına 500 bin Kadıköylünün kıyı kullanımı azalacak. Kıyı alanını yapılaşmaya açılacak.

* Mevcut yat limanı alanının, yapılan imar planı ve dalga kıranlarla daha da büyütülecek, dolgu alanına yeraltı otopark alanları ile birlikte yaklaşık 40 bin metrekare inşaat alanı eklenecek.

* Getirilen bu inşaat yoğunluğu, nüfusun da taşıtın da artmasına neden olacak. Hem kıyı siluetini olumsuz etkileyecek, hem ekolojik dengeyi bozacak, hem de yelken sporunun yoğun olarak yapıldığı alanın küçülmesine ve hava koridorunun kesilmesine neden olacak.