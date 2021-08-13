Türkiye’nin güneyi yanarken, kuzeyde ormanlara iş makinaları girdi

Türkiye'nin güney bölgelerinde yangınlarla mücadele edildiği sırada, kuzeyinde İstanbul ve Bartın'da iş makinalarının ağaçları tek tek devirdiği görüldü. İki noktadaki ağaç kıyımının da inşaat projesi uğruna yapıldığı öğrenildi.

SOZCU.COM.TR

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Türkiye’nin birçok noktasında özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerini etkileyen, on binlerce hektarın yanıp kül olmasına neden olan büyük yangınlarla mücadele edildiği günlerde, İstanbul ve Bartın’da iş makinalarının ağaç devirme görüntüleri SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştırıldı.

YANGIN ÖNLEMİ SANDILAR, İNŞAAT PROJESİ ÇIKTI

Görüntülerin ilki Bartın'ın Amasra ilçesi Kaleşah Mahallesi'nde 4 gün önce çekildi. Bölgeden paylaşılan görüntülerde bir iş makinasının deniz kenarındaki ağaçları devirdiği görüldü.

Görüntüyü kaydeden vatandaşlar, ülkenin pek çok noktasında yangınların devam etmesi sebebiyle, askeriyeye ait helikopter alanına yakın bulunan arazide yangın önlemi alındığını düşündü. Daha sonradan durumun öyle olmadığını anlayan vatandaşlar, yetkililere şikayetlerde bulundu. İlerleyen saatlerde iş makinalarının alandan uzaklaştığı görüldü. Onlarca ağacın Bartın'da bir şirketin inşaat projesi için devrildiği öğrenildi.

İSTANBUL’DA İNŞAAT İÇİN AĞAÇ KIYIMI

Bir başka görüntü ise 7 Ağustos'ta İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Göktürk ilçesinde çekildi.

Sözcü Whatsapp Haber Hattı'na bölgeden paylaşılan görüntüde bir iş makinasının ağaçları devirdiği görüldü. İşin arkasında yine bir inşaat firması olduğu öğrenildi. Söz konusu firmanın inşaatı gizlemek için büyük billboardlar kullandığı da öne sürüldü.

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