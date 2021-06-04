‘Türkiye’nin üçte ikisinde kuraklık acil durum düzeyinde’

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada ülkemizde çevre tahribatının had safhaya ulaştığını dile getirdi. Bu tahribatın iklim krizinin daha da derinleşmesine, doğal çevre, doğal yaşam, tarımsal üretim, kırsal-kentsel tüm toplumsal yaşamı, kısaca ülkemizin bugünü ile sosyoekolojik geleceğini tehdit edici boyutlarda olduğunu ifade etti.

HAVA KİRLİLİĞİ GÖSTERGELERİ HAD SAFHADA

Yener, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2021 Nisan ayı kuraklık analizine göre Türkiye'nin üçte ikisi şiddetli kuraklık-acil durum düzeyindedir. NASA verileri de aynı yöndedir. Keza hava kirliliği göstergeleri de had safhadadır. Burdur Gölü’nün, Salda Gölü’nün, Marmara Denizi’nin mevcut durumu içler acısıdır. Ege, Marmara, İç Anadolu'daki göllerin tamamı kirlenmiştir, denizlerimiz korumasız durumdadır” ifadelerini kullandı.

RANT TALANINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin ormanları, dağları, koruma ve tarımsal üretim alanları sürekli olarak imara-betonlaşmaya açılarak, yeni maden ruhsatları ile tahrip edildiğini belirten MMO başkanı Yener, sermaye ile iktidar yandaşlarının azami kar güdüsüyle doğa ve kentsel-kırsal alanlar üzerindeki rant talanına dikkat çekti. “Toplumsal gereksinimlere yönelik bir ekonomi ve planlı sosyal kalkınma yaklaşımı acil bir gerekliliktir. Sanayi, teknoloji, tarım, enerji, maden, ulaşım, sağlık, eğitim ve diğer alanlara yönelik politikalar ile çevre politikası bir bütünlük içinde ele alınmadan doğayı ve insanı bir bütün olarak gözeten bir ekoloji oluşturulamaz” dedi.