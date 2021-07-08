Tütün üreticilerini koruma önergesi reddedildi, Meclis’te gerginlik yaşandı

1 Temmuz'da yürürlüğe giren tütün satışına yetki belgesi zorunluluğuna karşılık tütün üreticileri, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya'da protestolar düzenlemişti. TBMM'de CHP grubu, tütün üreticilerinin sorunları hakkında araştırma önergesi verdi. Tütün üreticilerini korumaya yönelik önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

“ULUSLARARASI TEKELLER KAZANDI”

Reddedilen önerge için CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Yüz binlerce ailenin tek geçim kaynağı yerli tütüne avantaj sağlayacak ve üreticiyi koruyacak yasal çalışmaların yapılması amacıyla komisyon kurulması talebimiz AKP ve MHP oylarıyla reddedildi! Uluslararası tekeller kazandı, tütün üreticileri iktidar eliyle yine cezalandırıldı” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM İSTEYEN CHP’Lİ VEKİL KÜRSÜYÜ TERK ETMEDİ

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de genel kurulda yaptığı konuşmada, “Bu insanları sokağa döken, sizin beceriksizliğiniz, zulüm yasanızdır” dedi.

Abdurrahman Tutdere konu hakkında yaptığı uzun konuşmada, “Üreticiler şu anda diken üstünde. İnsanlar ekmeği için bu Parlamentoda gelecek kararı bekliyor. O insanların sesini duymak zorundasınız. İktidar olan AK Parti duymak zorunda. Bu insanların talebinin üstünü kapatamazsınız. Birtakım istinatlarla, iftiralarla bu haklı mücadeleyi gerçekten gölgeleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

KONUŞMASINA MÜDAHALE ETTİ

AKP Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Başkanım, kürsüyü işgal ediyor” diyerek Tutdere'nin konuşmasına müdahale etti. Tutdere, “Çözüm bekliyoruz, çözüm. Bugün bu torbayı getirin, hep beraber bu zülüm yasasını bir erteleyelim, sonra oturalım, bunun taraflarıyla beraber konuşalım, birlikte bir çözüm bulalım, çözüm. Siz çözümsüzlüğü dayatıyorsunuz. Hapis cezası getirmekle çözümsüzlüğü dayatıyorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz, bunu reddediyoruz Başkanım. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin Meclisiyse bu sorunu çözmek zorunda, bu sorunu çözmek zorunda. İlla Adıyaman’da, Malatya’da milletin eline kelepçe vurup cezaevine mi atsınlar? Siz onu mu bekliyorsunuz? “ diyerek konuşmasında devam etti.

Meclis Başkanı Tutdere’yi, “Son kez ikaz ediyorum. Evet, hassasiyetiniz anlıyoruz ama diğer siyasi parti gruplarını da bir dinleyelim, lütfen” diyerek konuşmasını bitirmek için uyardı.

Tutdere konuşmasını bitirmeyip kürsüyü terk etmeyince Meclis Başkanı devreye girerek birleşime 10 dakika ara verdiğini söyledi.

VERİLEN ARA SIRASINDA GERGİNLİK

Verilen ara sırasında, Tutdere, kürsüde kalmaya devam etti. CHP’li bazı milletvekilleri de Tutdere'ye destek verdi. Bu sırada AKP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik milletvekillerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

MHP, CHP’NİN ÖNERGESİNİ REDDETSE DE DÜZENLEME TALEP EDİYOR

Öte yandan MHP grubu da tütün yasasıyla ilgili düzenleme talep edenler arasında yer alıyor. MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu önceki gün TBMM'de yaptığı konuşmasında, “Çiftçilerimiz devletimizden Tütün Yasası’yla ilgili düzenlemeyi tekrar gözden geçirmesini ve bu konuda bölge halkıyla istişare yapılmasını ve çiftçilerimizin mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini çiftçilerimiz adına talep etmekteyiz” demişti.

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