Tütün yasağı 6 ay ertelendi

AKP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan mini ekonomi torbası Meclis Başkanlığı'na verildi. Ankara Milletvekili Orhan Yeğin ve arkadaşları tarafından hazırlanan 25 maddelik teklifin Kurban Bayramı'ndan önce Meclis'ten geçmesi planlanıyor. Birden fazla konuda süre uzatımı içeren teklifin öne çıkan başlıkları şöyle;

KORUCULARA ASGARİ ÜCRET: Güvenlik korucularının maaşı asgari ücrete tamamlanacak. 2016'da korucuların gösterge rakamının artırılmasına rağmen halen maaşlarının asgari ücretin altında kaldığı öğrenildi.

O BÜROKRATLARA 2 YIL ÖZEL SEKTÖR YASAĞI: Rekabet Kurulu'nda Başkan ve üye olarak görev yapanlar ile daire başkanı ve soruşturmada görev alan personel, kurumdan ayrıldıktan sonra iki yıl boyunca soruşturmaların konusu olan özel sektör kurumlarında görev alamayacak. Aksi hareket edenler 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

DEPREMZEDELERE KREDİ DESTEĞİ: 2020 yılında İzmir, Malatya, Erzincan, Van, Bitlis, Aydın, Siirt ve Elazığ'da meydana gelen depremde etkilenen kişilere devletin kredi desteği verecek. Depremde konut, işyeri, ahırları yıkılan ve hasar görenler borçlandırmalarını devlet sağlayacak.

ÇEK'TE YİNE SÜRE UZATIMI: 24 Mart 2020 tarihine kadar işlenen karşılıksız çek suçundan mahkum olanların cezalarının infazı durdurulmuş ve ödenmeyen çek bedelinin 10/1'ini ödemesi için süre verilmişti. Pandeminin etkisinin sürmesi nedeniyle ödeme süresi 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.

TÜTÜN SATICILARINA 6 AY SÜRE: Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün üretim ve ticareti yapanlara getirilen cezanın yürürlük tarihi 1 Temmuz 2021 yerine 1 Ocak 2022 tarihine uzatılıyor. Yasa belgesiz tütün satanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

KOOPERATİFLERE GENEL KURUL SÜRESİ: Salgın nedeniyle 3 defa genel kurulların yapılabilmesi için süre uzatımı alan kooperatiflerin genel kurullarını yapabilmesi için 31 Ekim 2021'ye kadar süre tanınıyor.

GÜMRÜK PERSONELİNE ÖDÜL: Gümrük hizmetleri kaçakçılıkla mücadelede görevli personele ‘devletin ekonomik menfaatleri, doğal ve kültürel miras, çevre ve toplum sağlığı ile kamu güvenliğinin korunmasında yüksek hizmetleri görülenlere' aldıkları maaşın 5 katına kadar ödül verilebilecek. Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak yararlılık gösterenler ise 6 ila 24 maaş tutarında ödül verilecek.

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