Uğur Dündar’dan AKP’yle ilgili çarpıcı seçim değerlendirmesi! ‘Yeni Fatih algısı yaratabilirler’

İktidarın oy toplamak için bazı yeni adımlar izleyebileceğine dikkat çeken SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, "Kürt seçmenlerin oylarını çekebilmek için yeni bir açılım denemesi olabilir. Bunun dışında bazı olasılıklar gündeme getiriliyor. Suriye’den İdlib gibi bir toprak parçasının Türkiye’ye dahil edilmesi, böylece bir ‘yeni Fatih’ algısı yaratılabilir" ifadelerini kullandı.

Mert ÖZ

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SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, Tele 1'de Anında Manşet programında değerlendirmelerde bulundu.

Toplumdan gelen rüzgarın mevcut iktidarın aleyhine estiğini tespit ettiğini anlatan Dündar, “İktidarın barajı düşürmesi, mevcut sistemle seçimi kazanamayacağını itiraf etmesi ve tüm topluma deklare etmesi anlamına geliyor. Giderek zorlanacağı düşünüldüğünde de iktidarın ‘şapkadan tavşan çıkarması' gerekiyor' dedi.

‘YENİ FATİH’ ALGISI YARATABİLİRLER

Dündar, iktidarın oy toplamak için şu adımları izleyebileceğini söyledi:

“Kürt seçmenlerin oylarını çekebilmek için yeni bir açılım denemesi olabilir. Bunun dışında bazı olasılıklar gündeme getiriliyor.

Suriye'den İdlib gibi bir toprak parçasının Türkiye'ye dahil edilmesi, böylece bir ‘yeni Fatih' algısı yaratılarak bir destan atmosferi içerisinde oylara talip olmak ve seçimi kazanmaya yönelmek.”

“SEÇMENİN BELİRLEYİCİ UNSURU EKONOMİ OLACAK”

Uğur Dündar, seçmende belirleyici unsurun ekonomi olduğunu belirterek şunları söyledi;

*Ekonomi, iktidarı en fazla sıkıştıran gerçek şu anda. Enflasyon almış başını gitmiş. Özellikle gıda maddelerindeki enflasyon, insanın cebini de elini de yakıyor.

*Peynir füze gibi fırlamış. Temel gıda maddeleri inanılmaz ölçüde pahalanmış. İktidar, bu sıkışıklık içinde ekonomi konusunda artık fazla atraksiyon yapabilecek, bu algıyı değiştirebilecek, ekonominin gerçeklerini değiştirebilecek enstrümanlara da sahip değil.

*Enflasyon, dünyanın en büyük faizlerinden biri olan yüzde 19 politika faizini geçmiş durumda. Siz Merkez Bankası olarak enflasyondan daha yüksek faiz vereceğinizi taahhüt etmişsiniz ama bu sözünüzü tutamıyorsunuz.

“TEŞVİKLERDEN PANDEMİDE DE BEŞLİ GRUP YARARLANDI”

Gelişmiş olan ülkelerin bu pandemi sürecinde bol para bastığını, gelişmekte olan ülkeler kategorisinde kırılgan ekonomiye sahip bulunan Brezilya ve Arjantin'in bile çok fazla yurttaşlarının cebine para koyduğunu belirten Dündar, Türkiye'de ise yapılan teşvikler, verilen paraların Hazine garantili ödemeler alan beşli gruba aktarıldığını belirtti.

Dündar, “Pandemi sürecinde onlar ülkenin kaynaklarından aşırı oranda yararlandılar” dedi.

“ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Dündar, şöyle devam etti:

“Enflasyon gelişmiş ülkelerde de ciddi bir sorun olmaya başladı. Parayı çekmek için faizleri artıracaklar. Faizlerin artması bizde dövizin fırlaması demek. Böyle bir çıkmaz içerisinde iktidar. Buradan bir tavşan çıkartması mümkün değil.

Bence seçmenin nihai tercihini belirleyecek olan artık ideolojiler değil mutfaktaki yangın, cepteki yangın, çarşı pazarda dayanılmaz boyutlara varan pahalılık. “

“ÇARŞI-PAZARDA POLİSİYE ÖNLEM 12 EYLÜL SONRASINI HATIRLATIYOR”

İktidarın polisiye önlemlerle çarşı-pazardaki fiyatları düşürme gayreti içine girdiğine dikkat çeken Dündar,

“Bugün 9 büyükşehirin merkez hallerine Ticaret Bakanlığı müfettişleri dalmışlar. Bir nevi baskın yapıyorlar. Fiyatları nasıl indirebiliriz diye bir gayretin içine düşmüşler” diyerek 12 Eylül darbesi sonrasından çarpıcı bir örneği şöyle hatırlattı:

*12 Eylül darbesinden sonra Anavatan Partisi'ni Turgut Özal, Halkçı Parti'yi Necdet Calp, Milletçi Demokrasi Partisi'ni de emekli orgeneral Turgut Sunalp kurmuştu. Onlar bir açık oturumda konuşuyorlardı. Söz serbest piyasadan.

*Fiyatların arz-talep dengesiyle oluşmasından açıldı. Turgut Sunalp birden bire atıldı dedi ki, ‘Ne demek arz talep, sabah ben hale açarım telefonu, ‘Domates şu kadar, patlıcan bu kadar, biber bu kadar olacak…' Turgut Özal birden gülmeye başladı.

*Sunucu sordu, ‘Neden gülüyorsunuz?' ‘Çok komik bir şey bu, bununla fiyatlar belirlenmez, polisiye önlemlerle değil, arz-talep dengesiyle oluşur, o zaman serbest piyasadan söz edilemez' demişti.

*Ben bugün Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hallerde olduğunu öğrendiğimde aklıma bu geldi. Döndüler, Turgut Sunalp'in ekonomi modelini uygulamaya başladılar. Nereden, nereye!

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