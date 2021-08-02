Vahap Seçer’den Pakdemirli’ye yanıt

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemlirli’nin, bir televizyonda katıldığı canlı yayın sırasında orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan belediyelerin sorumlu olduğunu açıklaması tepki gördü. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Sorun yönetim anlayışınızın yerel yönetimlerle işbirliği kültüründen yoksun olmasıdır” diyerek bakana yanıt verdi.

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CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, NTV'de katıldığı canlı yayın sırasında Bakan Bekir Pakdemirli'nin, orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan sorumluluğun birinci derecede belediyelerde olduğunu söylemesi tepkiye neden oldu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Bakan Pakdemirli'ye, sosyal medya hesabından, “Sorun yönetim anlayışınızın yerel yönetimlerle işbirliği kültüründen yoksun olmasıdır” yanıtını verdi.

“BELEDİYELER BİRİNCİ SORUMLU”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün NTV'de katıldığı canlı yayın sırasında orman yangınları ile ilgili son durumu değerlendirdi. Pakdemirli, yayının ilerleyen bölümünde, “Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, aslında birinci derece sorumlu belediyelerdir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldı. Tabi yangın böylece daha da büyüyerek yeni yerleşim yerlerine sıçradı” dedi.

“SORUN YÖNETİM ANLAYIŞINIZDAN”

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, gelişme üzerine sosyal medya hesabından bakan Pakdemirli'ye yanıt verdi. Başkan Seçer, “Sayın Bekir Pakdemirli, sorun yönetim anlayışınızın yerel yönetimlerle işbirliği kültüründen yoksun olmasıdır. Belediye olarak diğer belediyelerle işbirliği yaparak görevimizi yapmanın huzuru içindeyiz” ifadelerini kullandı.

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