Validebağ nöbeti 150. gününde: ‘Duyuyorsun değil mi!’

İstanbul'un nefes alma noktalarından Üsküdar'daki 354 dönümlük alana yayılan 1.derece doğa sit alanı olan Validebağ Korusu'nun yapılaşmaya açılmasına karşı başlatılan nöbet eylemi 150. gününe girdi.

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Validebağ Gönüllüleri, Üsküdar Belediyesi’nin yıllardır inşaat tehdidi altında olan Validebağ Korusu'na sahip çıkmak için eylemlerini sürdürürken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 Haziran’da Koru’da rehabilitasyon projesi başlatacaklarını duyurmuştu.

Bu durum üzerine Validebağ Gönüllüleri, ihalenin iptal edilmesi için eylemlerini sürekli hale getirdi ve o tarihten itibaren Koru’da nöbet tutmaya başladılar. Bugün nöbet eyleminin 150. günü… Gönüller nöbetlerinin 150. gününde, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e şarkıyla seslendiler.

İşte o şarkı;

Hava ayaz mı ayaz,

Ellerim ceplerimde,

Daha güneş doğmadan korudayız nöbette,

Kedi, köpek, sincapla birlikte bekliyoruz,

Biz vazgeçmeyeceğiz, görüyorsun değil mi,

150. gündeyiz, 1000 gün olsa bekleriz,

Sen de artık kabul et, ihaleyi iptal et,

Yeter bizi dinle, duyuyorsun değil mi,

Kaçıp git Korudan anlıyorsun değil mi

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