‘Vatandaşın kafasına bir şeyler atmadan da derdini dinlemek mümkün’

İYİ Parti lideri Akşener, Manavgat'ta yangın bölgesinde vatandaşla buluşmasının ardından bir diğer afet bölgesi Adana'nın Aladağ ilçesine geçti. Akşener, bir masa etrafında köylüyle bir araya geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Akşener'in ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangın bölgesinde çay dağıtmasına atıfta bulunup, "Vatandaşın kafasına bir şeyler atmadan da derdini dinlemek mümkün” dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yangın felaketlerinin yaşandığı Manavgat'a sabah saatlerinde gelerek incelemelerde bulundu.

Manavgat'ta afetzedelerin yaşadığı acıyı yerinde inceleyen Akşener, daha sonra bir diğer afet bölgesi Adana'ya geçti.

Akşener, yangından etkilenen Aladağ ilçesinin Topallı köyünü ziyaret ederek bir masa etrafında köylülerin sorunlarını dinledi.

Akşener’in ziyaretlerine ilişkin bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yangın bölgelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çay dağıtmasına atıfta bulunarak, “Vatandaşın kafasına bir şeyler atmadan da derdini dinlemek mümkün” dedi.