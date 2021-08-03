Yanan evlerin yıkımını gerçekleştirmeye başlandı

Antalya Manavgat ilçe Belediyesi, yangın felaketine maruz kalan Karaöz ve Hocalı, Aksaz, Saraçlı ve Aşağı Işıklar Mahallelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yapıların yıkımlarına başladı.

İSMAIL AKIN

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Manavgat Belediyesi Başkanı Şükrü Sözen'in talimatı üzerine harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 3 paletli ekskavatör, 3 kazıyıcı yükleyici, 2 yükleyici, 10 kamyon, 3 TIR ve toplam 25 kişilik ekiple, köylere ulaşarak yıkımlara başladı.

BAKANLIK BELİRLEDİ

Bakanlığın belirlemelerine göre, Karaöz'de belirlenen 74 evden 16 tanesi, Aksaz'da belirlenen 32 evden 15'i, Hocalı'da belirlenen 20 evden 6'sı yıkıldı. Saraçlı Mahallesi'nde 111 yapının yıkılacağı belirtildi. Hocalı Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapılacak tebliğler sonrasında yıkımların hızlandırılacağı belirtildi. Manavgat Belediyesi ekipleri, Aşağı Işıklar Mahallesi'nde de 2 adet evin yıkımını gerçekleştirdi.

“MAĞDURLARI TESELLİ ETTİ”

Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, yıkımlar sırasında mahalleleri tek tek ziyaret ederek evleri yıkılmak zorunda kalan vatandaşları yalnız bırakmadı. Sözen'in, evlerin yıkımları sırasında kendisinin de oldukça üzüntülü olduğunu gözlemlendi. Başkan Şükrü Sözen, vatandaşlarla sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Manavgat Belediyesi'nin her an yangınzedelerin yanında olduğunu dile getirdi. Sözen, “Bakanlığın yıkım için tespit ettiği yanan evlerin yıkımlarını tebligatlar yapıldıkça gerçekleştiriyoruz. Böyle olmasını biz de istemezdik. Ne söylesek yetersiz kalıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.