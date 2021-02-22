‘Yandaş müteahhide milyarlık müjde, lokanta esnafına sadaka…’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'in nüfusunun en yoğun mahallesi Emek Mahallesi’nde lokanta esnafını ziyaret etti.

CHP'li Çakırözer'e dert yanan esnaf “Her yer açık ama bize yasak. Dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Çakırözer de esnafın derdine çare olmayan iktidarın havayolu işletmelerinin kira ödemelerini silen ve erteleyen pakete tepki gösterdi.

“YARDIM DİYE AÇIKLANAN PAKETLER YETERSİZ”

Salgın gerekçesiyle sadece paket servisi yapabilen esnaf Çakırözer'e dert yandı.

Yıllardır mahallede esnaflık yaptığını dile getiren Köfteci Yaşar Anılır, “Yardım diye açıklanan paketler yetersiz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Birileri de gelsin şu dükkanımıza halimizi görsünler. Bugün kasaya giren tutar sadece 100 lira. Dolmuşlar, tramvaylar dolu. Kayak merkezleri dolu. Bize yasak! Görüyoruz üzülüyoruz. Artık bizler de HES kodları ile müşteri almak istiyoruz. Gerekirse her masaya tek kişi oturtalım ama dükkanlarımıza müşteri alalım” dedi.

“BİR KURUŞ DESTEK ALAMADIK”

Bir işletmesinin sahibi Ecevit Döngel ise “Bu süreçte çok zorluk çektik. Kullandığımız kaşar, et, un gibi ana kalemlerde yüzde 50, yüzde yüzlere varan zamlar yapıldı. Sigorta primleri yüzde yüz zamlandı. Ama buna karşılık devletten ne kira desteği, ne de başka bir destek. Hiçbir destek alamadık. İş yok. Zor durumdayız. Yaklaşık 50 yıldır bu işi yapıyoruz ben böyle bir yıl görmedim” ifadelerini kullandı.

“BAŞVURULARIMA HEP RET GELDİ”

Fırın işletmecisi ise, Çakırözer'e “Kira desteğine, nakit desteğine başvuruda bulunduk hepsine ret geldi. Krediye başvurduk ona da ret geldi, bankalara borcum da yok” açıklamalarında bulundu.

Lokantacılar Odası Başkanı Bahar Bilen de esnafa gerekli desteğin verilmediğini belirterek “Bu dükkanların ciddi maliyetleri var. İşçilerin maliyetleri var. Birçok esnaf arkadaşımız gayrimenkullerini, araçlarını satıyorlar. Yanında çalışan personelin maaşlarını ödemek için. Ama bakıyorsunuz bütün her yer, mağazalar açık. Fabrikalarda binlerce işçi aynı yerde yemek yiyor. Destek olmuyorsanız en azından dükkanlarımızı HES kodu ile açın” çağrısında bulundu.

“YANDAŞA ÇOK, ESNAFA YOK”

Emek Mahallesi'ndeki pideci, köfteci dönerci gibi işletmeleri tek tek dolaşan Çakırözer ziyaretleri sonrasında şu değerlendirmeyi yaptı:

* Bu esnafımızın iş yerleri aylardır ya kapalı ya da varsa sadece paket servisi yapıyorlar. Cirolarda en az yüzde 80 kayıp yaşanıyor.

* Borçlar, krediler, faturalar birikmiş durumda. Yandaş müteahhitlerin elindeki hava alanı işletmelerinin devleti milyarlarca liralık kira borcunu silen ve erteleyen bu iktidar, esnafın aylardır ödeyemediği kirasını düşünmüyor bile.

* Yandaş müteahhitlerin devlete borcunu tek kalemde silen iktidar esnafa gelince 750 lirayı, bin lirayı çok görüyor. Gelsinler baksınlar Eskişehir'de esnaf kan ağlıyor, 100 lira ile günü kapatmaya çalışıyor. Esnafın sesini şimdi duymayacaklarsa ne zaman duyacaklar.

“HES KODU İLE AÇILSIN”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz” açıklamasını anımsatan Çakırözer, Eskişehir Valiliği'ne çağrıda bulunarak lokanta, kafe ve kahvehanelerin HES kodu ile açılması çağrısında bulundu.

Çakırözer, şöyle konuştu:

* Sadece işletme sahipleri, esnafımız değil, o iş yerinde çalışan aşçı, garson, temizlik görevlisi ve çalışanların aileleri de bu kayıptan etkilenmiş durumda.

* Hükümetin destek diye verdikleri ihtiyacı karşılamaktan uzak. Herkes de faydalanamıyor Yapılması gereken artık bu dükkanları açmak.

* Tüm önlemler alınarak lokanta, kafelerin açılması gerekli. HES kodu ile toplu taşıma araçlarına biniliyor, siyasi partiler kongrelerini yapabiliyorsa lokantalara, kafelere de gidilebilmelidir.

* Eskişehir'imizdeki vakalarındaki düşüş de göz önünde bulundurularak, hijyen tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına uyulması şartıyla HES kodu ile bu işletmeler artık açılmalıdır.