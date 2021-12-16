Yapımı duran metro hattında deneme sürüşleri başladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde 2016’da başlatılıp, 2018’de ödenek yokluğundan durdurulan Dudullu-Bostancı metro hattında test sürüşü gerçekleştirdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 ilçeden geçecek 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı metro hattında test sürüşü gerçekleştirdi.

Ataşehir Mevlana ve Kayışdağı istasyonları arasında gerçekleştirilen test sürüşünü başlatan İmamoğlu, “Dudullu-Bostancı hattı çok önemli. Bostancı’da sahile inmesi önemli. Bir yandan Dudullu Sanayi bağlantısı, Ümraniye’nin, oradan özellikle Ataşehir’in kentsel yaşamın içini de besleyen çok önemli bir hat.Denizle buluşuyor olması ve Bostancı’dan deniz yoluyla entegre bir süreci bağlantılı hale getirmiş olması çok iyi şeyler kazandıracak Anadolu yakasına. Tabii aynı zamanda Kadıköy, Tavşantepe’yi kesiyor; o da bir avantaj. Dolayısıyla başka hatlara da erişebilme şansı var. Rahatlıkla Göztepe, Ataşehir ve Ümraniye hattına da kesişebilecek bir aktarmayla ulaşabilecek pozisyonu söz konusu. Anadolu yakası için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

“ÖZ KAYNAKLA YOL ALDIK”

Söz konusu hattın, 2018 sonunda İller Bankası’ndan alınan bir ödenekle yapılmaya başlandığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Ama o ödenek de bitmiş. Tamamen durmuş bir şekilde aldık, yüzde 50'lerde. Uzun süre tabii beklendi, çünkü bir kaynağı yoktu.

* Öz kaynakla yol aldık. Sıkı bir öz kaynak ayırdık buraya. Kredi işlemlerinde de son aşamaya gelindi. Kalan kısmıyla ilgili de Allah’ın izniyle süreci toparlayıp, burayı bir an önce İstanbulluya hediye etmek istiyoruz.

* Şu an yüzde 85 seviyelerinde bir metro hattında gidiyoruz. İstasyonları çok iyi değerlendirmek istiyoruz.

* Örneğin; Teknoloji Merkezi, Kayışdağı İstasyonu'nda. Orada 1,600 metrekarelik bir kapalı alanı, bir teknoloji merkezi haline getirmek istiyoruz.

“METRO, İSTANBUL ULAŞIMININ TEK ÇÖZÜMÜDÜR”

Yeditepe, Acıbadem ve Fenerbahçe Üniversiteleri'nin de Kayışdağı İstasyonu'na yakın olduğunu aktaran İmamoğlu, “Dolayısıyla üniversite öğrencileriyle de yakınlık kurabilecek bir mesafede. Yani görünüyor ki bu hattımız, aynı zamanda birkaç üniversiteye de etkili bir ulaşım hattını kazandırmış olacağız. Mutluyuz. Zor zamanlarda bu işleri yapmak durumunda kaldık. Hala zor zamanlarda yapıyoruz. Bir yandan pandemi, ardından ekonomik kriz sürecinin bir hafif dalgalanması ve bugün artık dalgalanmanın ötesi, köpürmenin olduğu bir dönemde bu süreçleri yönetme çabası içerisindeyiz. Bunun zorluğunu, en çok bu işi yapanlar bilir. Bu tür ekonomik krizler ortamında, gerçekten bu işleri başarmak zordur. Ama zoru başarmak zorundayız. Kim için? Milletimiz için. O duyarlılıkla hareket ediyoruz. İnşallah 2022'nin sonuna bu hattı yetiştirip, çok değerli bir metro hattını İstanbullulara kazandırmak arzusundayız. Metro, İstanbul ulaşımının tek çözümüdür. Dolayısıyla bütün kaynaklarımızla buraya çalışmamız şart. ‘Allah tamamına erdirsin' diyelim” dedi.

HATTIN ÖYKÜSÜ

Test sürüşünde İmamoğlu'na, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi eşlik etti. İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin de İmamoğlu'nu hattaki çalışmalarla ilgili bilgilendirdi. İBB, 4 ilçeden geçecek 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016'da başladı. Yüzde 55 seviyesine ulaşan imalat işlemleri, finansman yetersizliğinden dolayı, 2019 yılının Mart ayında durma noktasına geldi.

23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından göreve başlayan İmamoğlu, durmuş metro hatları konusuna öncelik verdi ve finans kaynağı bulma konusuna yoğunlaştı.

Dudullu-Bostancı metro hattındaki çalışmalar, İBB öz kaynakları devreye sokularak, Temmuz 2020 yılında tekrar başlatıldı.

4 İLÇE 13 İSTASYON

Hat; Dudullu istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile Kozyatağı istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile Mevlana istasyonunda Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ile Bostancı istasyonunda ise Marmaray işletmesi ile entegre olacak.

Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek hatta, 13 istasyon (Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlâna, İmes, Modoko, Dudullu, Huzur, Parseller) bulunacak.

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