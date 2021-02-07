Yargı, AKP’li belediyenin millet kıraathanesi projesine ‘dur’ dedi

31 Mart seçimlerinden sonra Atakum Belediyesi AKP'den CHP'ye geçince Samsun İller Bankası, daha önce yıllarca belediye sosyal tesisleri olarak kullanılan içinde iki düğün salonu, çocuk oyun parkı ve kafe olan 2 bin metrekarelik Yalı Kafe Restoran’ın bulunduğu araziyi satışa çıkardı.

Bankanın bu kararına CHP’li Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci tepki gösterip arazinin kendilerine verilmesini talep etti. Görüşmeler devam ederken İller Bankası araziyi araya giren AKP’li Büyükşehir Belediyesi’ne millet kıraathanesi yapılması için verdi.

Geçen ağustos ayında da AKP’li belediye arazide bulunan tesisleri yıkarak, ilçe belediyesine ait malları taşıdı. Atakum Belediyesi ve CHP’li meclis üyeleri Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak yürütmenin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme “Hukuka aykırı olarak verildiği tespit edilen plan değişikliğinin uygulanması durumunda, taşınmazın mülkiyet ve kullanım haklarının olumsuz etkilenecek olması ve ortaya telafisi güç imkansız zararların çıkabileceği”ni belirterek, 1/1000 ölçekli plan değişikliği kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

MİLLET KIRAATHANESİ YAPACAĞIZ DEMİŞLERDİ AMA PLANDA BELLİ DEĞİLDİ

Yargının verdiği kararı SÖZCÜ’ye değerlendiren Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, mahkemenin kararının yerinde olduğunu bulduğunu belirterek, şunları söyledi:

– Daha önce alanın kullanım şekline ilişkin bir imar planı yapmışlardı. Biz de dava açmıştık. Mahkeme onu yürütmeyi durdurma kararı verdi. Muhtemelen şimdi Büyükşehir Belediyesi mahkemenin kararına göre yeniden bir plan daha yapacaktır. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı imar planında orada ne yapılacağına, ne tür bir yapılaşma olacağına ilişkin boşluk vardı. Mahkeme de bu yüzden bozdu. Bu iyi bir şey. En azından Büyükşehir ne yapacağını söyleyecek, önceki kullanıma uygun bir şey yapacağını söylüyorsa Atakum pek bir şey kaybetmemiş olacak.

– Atakum Belediyesi'nin şu anda orayı kullanması söz konusu değil, çünkü bakanlık Büyükşehir'e tahsis etti. Tahsis işlemine de dava açtık ancak dava devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı verilen alan, imar uygulamasına ilişkin. Orada ne yapılacağı belirsizdi. Kamuoyunda da bu konu tartışıldı. Şimdi mahkemenin bu kararıyla ne yapılacağı, nasıl bir yapılaşma olacağı belirtilmesi gerekiyor. Atakum Belediyesi'nin ve Atakumluların rıza göstereceği bir yapılaşma biçimiyse o zaman ona göre karar vereceğiz. Değilse de yine hukuk yolunu kullanacağız.

YENİDEN MECLİSE GETİRMEYE HAZIRLANIYORLAR

CHP Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik ise yargının Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ‘dur’ dediğini söyledi:

– Burası Büyükşehir Belediyesi’nce imar değişikliği yapılarak millet kıraathanesi olarak imar planına işlendi. Sonra da buradaki peyzaj düzenlemesi, kamelyalar ve sosyal alanlar yıkılarak virane hale getirildi. Şimdi yargı onlara dur dedi. Yargının verdiği bu karar Büyükşehir Belediyesi’nin hukuk tanımadan, biz yaparız ve olur anlayışının açık bir beyanıdır.