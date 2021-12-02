Yavaş’tan tehdite yanıt: Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, “Mansur Yavaş dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefesi var” sözleri “Tehdit” olarak yorumlandı.

Saygı ÖZTÜRK

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Bilinmesi gereken bir önemli husus, Sayın Genel Başkanımızın, Ülkücü kimliğinin gereği olarak kimseyi tehdit etmeyeceğidir” dedi. Başkan Yavaş, gelişmelerle ilgili şunları söyledi:

‘İÇ İŞLERİNE KARIŞMAM'

“Yanlış yorumlanmaması için vakfın toplantısına katılmadığım gibi çiçek de göndermedim. Vakıf Genel Sekreterinin Belediyede görevli olması nedeniyle ilişkilendirilmiş olabilirim. Gençlik Parkı içinde bulunan salonumuzu istemişlerdi, uygun bulmamıştım. Yaşananlarla uzaktan yakından ilgimiz yok. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmam. Vakfın Genel Sekreteri bizde çalışıyor diye ilişkilendirme oluyorsa, belediyede çok sayıda ülkücü var. Ülkücü diye kimseyi çalıştırmayalım mı?”