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Yemeksepeti’nden açıklama: Hacklendik

Yemeksepeti, siber korsanlar tarafından saldırıya uğradığını ve müşterilerin bir kısmının bilgilerinin çalındığını açıkladı. Şirket yönetimi, kullanıcıların kredi kartı bilgilerine erişilemediğini, bu bilgilerin güvende olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:46, 27/03/2021
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Yemeksepeti’nden açıklama: Hacklendik

Yemek sipariş şirketi, yaptığı açıklamada kullanıcıların ad-soyad, mail adresleri, telefon numaraları, adres bilgilerinin çalındığını ancak kredi kartı bilgileri ve sosyal medya hesabı bilgileri gibi verilerin güvende olduğunu duyurdu.

HACK SALDIRISYLA BU BİLGİLER ÇALINDI

Hack saldırısıyla çalınan bilgileri Yemeksepeti şu şekilde açıkladı;

Öncelikle kredi kartı bilgileri dahil olmak üzere hiçbir finansal bilgiye ya da şifreye erişilmediğini, aynı şekilde bağlı bulunan Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını belirtmek isteriz. (Bu bilgiler hiçbir zaman YemekSepeti sistemlerinde saklanmamıştır.) Ele geçirilen bilgileri, eksiksiz ve şeffaf bir şekilde aşağıdaki listede açıklamak istiyoruz.

Ad – Soyad

Doğum Tarihi

YemekSepeti’ne Kayıtlı Telefon Numaraları

YemekSepeti’ne Kayıtlı E-posta Adresleri

YemekSepeti’ne Kayıtlı Adres Bilgileri

Açık Olarak Görülemeyen, SHA-256 Algoritması ile Maskelenmiş Giriş Şifreleri”

YemekSepeti hesaplarına 3. tarafların giriş yapması mümkün değil. Konu ile alakalı Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na, Ulusal Olaylara Müdahale Merkezi’ne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na haber verildi.

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Yayınlanma Tarihi:15:52,