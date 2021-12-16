‘Yeşil’ kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-6 operasyonları kapsamında Mardin Bagok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'Yeşil' kategoride aranan, 'Hira' kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.

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Eren Kış-8 operasyonları kapsamında; Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik, 12- 15 Aralık 2021 tarihleri arasında operasyon gerçekleştirildi. Jandarma Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, yer altı mağarasında saklanan 6 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

BAŞINA 2 MİLYON LİRA ÖDÜL KONMUŞTU

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Mardin bölgesinde sözde eyalet ve YPS sorumlusu olarak faaliyet yürüten, ‘Terörden Arananlar Listesi’nde yeşil kategoride yer alan ve 2 milyon TL ödülle aranan ‘Hira’ kod adlı Deniz Orak olduğu tespit edildi.

Geçmiş dönemlerde özel kuvvetler yapılanması içerisinde Erzurum bölgesinde birçok sabotaj saldırısına katıldığı belirlenen teröristin; 02 Ağustos 2019 tarihinde Nusaybin’in Dibek Mahallesinde, üs bölgesi inşaatının emniyetini alan personele karşı gerçekleştirilen silahlı terör saldırısında Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kıratlı’nın şehit edilmesi ve 7 jandarma personelinin yaralanması olayına katıldığı, 05 Ağustos 2019 tarihinde Nusaybin’in Üçköy Mahallesi kırsalında el yapımı patlayıcı (EYP) ile 3 jandarma personelinin yaralanması saldırısını gerçekleştirdiği, 22 Eylül 2019 tarihinde Nusaybin Dağiçi Mahallesinde EYP saldırısı sonucu, Yusuf Kurt isimli vatandaşın öldürülmesi olayını gerçekleştirdiği ve 26 Temmuz 2020 tarihinde Nusaybin Düzce Mahallesinde ikamet eden, Yılmaz Demir isimli vatandaşın terör saldırısı sonucu öldürülmesi talimatını verdiği tespit edildi.