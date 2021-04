Yılmaz Özdil emekli amirallerin duyurusunu değerlendirdi: Burada buram buram kumpas var

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Bizim TV’de Lale Özan Arslan’ın programında 104 emekli amiralin yayınladığı duyuru hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“TOPLUMA BİR DOĞRU BİLGİ VERİLİRKEN, HEMEN PEŞİNDEN BİR YANLIŞ BİLGİ VERİLDİ”

Emekli amirallerin duyurusundan önce yaşanan gelişmelere dikkat çeken Özdil şu ifadeleri kullandı:

*Bildiri değil, bunu bize bildiri diyen kim? Bu hazırlanış itibariyle hazırlayanların da söylediği kadarıyla bu basın açıklaması. Amiraller meselesinden önce aslında Türkiye’de bir şeyle yaşandı.

*Birincisi Montrö tartışması. Montrö tartışmasını AKP başlattı. AKP’nin meclis başkanı başlattı. Bu tartışmalar başladıktan sonra enteresan işler oldu. Montrö tartışmaları başladıktan hemen sonra irticayla ilgili bir gelişme yaşandı Türkiye’de. Harp okullarına ve astsubay okullarına girişteki irticaya bulaşmamış olma şartı kaldırıldı.

*Bu çok açık bir şekilde irticacıların da harp okullarına girebileceği şeklinde algılandı. Bunu da yapan AKP iktidarı. Bu tartışılırken enteresan bir gelişme daha oldu. Askeri kurslarda Atatürk çıkarıldı. Anlaşıldı ki aslında böyle bir şey yok.

*Yani topluma bir doğru bilgi verilirken, hemen peşinden bir yanlış bilgi verildi. Ve yanlış bilgiye yalan denilerek ilk konu flulaştırıldı. Toplumu, doğru bilgiyle yanlış bilgiyi manipüle ettiler.

“TAKKELİ AMİRALİ ELEŞTİREYİM DERKEN 15 TEMMUZ KAHRAMANI GENERALİ YERDEN YERE VURDULAR”

*Hemen peşinden kaynağı belirsiz bir şekilde takkeli amiral fotoğrafı çıktı. Takkeli amiral kim? Rütbesinden kim olduğuna kadar, her şey yazılıyor. Bir anda bu tartışılırken, topluma bir internet üzerinden bir generalin kandil mesajı verildi.

*Hemen takkeli amiralle, generalin kandil mesajıyla ilgili kendini laik hisseden medyada bir tartışma başladı. Şimdi takkeli amiralle generalin kandil mesajı yazılırken aslında anlaşıldı o kandil mesajını atan general 15 Temmuz darbesinde devleti ve rejimi savunmak için mermilere kendisini siper etmiş ve 7 yerinden vurulmuş bir kahraman general.

*Şimdi ne oldu kendini laik hisseden medya takkeli amirali eleştireyim derken bir 15 Temmuz kahramanı generali yerden yere vurmuş oldu. Aradan bu kadar zaman geçtiği halde hiç ders alınmamış aynısı yaşanıyor.

MARMARİS HATIRLATMASI

Emekli amirallerin duyurusuna darbe iması yapılması tartışmaları hakkında Özdil, 15 Temmuz günü Marmaris’te bulunan Erdoğan’ı hatırlattı. 15 Temmuz günü yerel medyadan ajanslara kadar bütün medya organlarının Erdoğan’ın Marmaris’te olduğunu duyurduğunu buna rağmen Sözcü Gazetesi’ni darbeci ilan ederek yöneticilerinin yargılandığını aktardı. Özdil konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Tüm bu yaşananlar ve topluma ve medyaya servis edilmiş olan olayların üstüne geldi. Tam da ne zaman geldi. Cumhurbaşkanımız Marmaris’teyken geldi. 15 Temmuz darbe günü Cumhurbaşkanımız yine Marmaris’teydi.

*O zamanda niye gitti diye kimse merak etmemişti. Ama yerel medyadan haber ajanslarına kadar herkes Cumhurbaşkanı Marmaris’te diye haber yapmalarına rağmen sadece Sözcü gazetesini sanık yaptılar.

*15 Temmuz darbesinde ‘Cumhurbaşkanımızın yerini hedef olarak gösterdi’ dediler. Zaten haber ajansları Cumhurbaşkanının Marmaris’te olduğunu yazdığı için Sözcü Gazetesi Marmaris’e muhabir göndermişti.

*Bunun da ayrıca Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te bulunmasının medya ile bir alakasının bulunmadığı da 15 Temmuz ana davasında kabak gibi ortaya çıktı.

“NEDEN HUKUKİ İŞLEM YAPILMIYOR?”

*Ama buna rağmen Sözcü Gazetesi’ni darbeci ilan ettiler ve yargıladılar. Bu dönemki Marmaris’e bakalım. Cumhurbaşkanı Marmaris’te gece yarısı darbe dedikleri metin yayınlanıyor ama yandaş medya bu metinden önce Cumhurbaşkanının Marmaris’te olduğun duyurmak için elinden geleni yapıyor.

*Şimdi ben merak ediyorum. Bu bir darbe bildirisiyle Cumhurbaşkanı’nın Marmaris’te olduğunu yazan medya kuruluşları hakkında niye hukuki işlem yapılmıyor. Sözcü Gazetesi olmadığı için.

“BURADA BURAM BURAM KUMPAS VAR”

Emekli amiraller olayının kumpas olarak değerlendiren Özdil, “Niye bu medya bangır bangır Cumhurbaşkanı Marmaris’e gidiyor diye bağırdığını merak ediyordum ki gece yarısı açıklandı. Bu gün anlıyoruz ki Ergenekon sürecinde yurt dışına kaçan FETÖ’cü savcıların tanık olarak kullandığı birtakım tipler bu basın duyurusunun üzerinde tepinmişler.

*Üzerinde birtakım değişiklikler yapmışlar, olmayan şeyleri koymuşlar ve gece yarısı bunu yayınlatmışlar. Bunların hepsine birden baktığımızda ben hobi olarak gazetecilik yapan biri olarak diyorum ki burada çok tuhaflık var. Burada buram buram kumpas var. Buram buram tezgah var.

“BAKANLAR KURULU LİSTESİNİ MANİPÜLE ETMEK İÇİN Mİ YAPILDI?”

*Sayın Süleyman Soylu’nun twitlerine ve açıklamalarına bakarsanız genelde asarım, keserim, bir devlet adamına yakışmayacak tarzda bir jargon, ama amirallerin duyurusuna gece yarısı darbe bildirisi denilmesinin hemen ardından İçişleri bakanı bir açıklama yaptı zannedersin açıklamayı Orhan Pamuk yazmış, böyle bir edebiyat var içinde.

*Acaba diyorum bu tiwit önceden mi hazırlanmıştı? Ya da o gece İçişleri bakanımız bir şiir yazıyordu o sırada bildiri gelince o edebiyat fışkırmasıyla o tiwiti atmış.

*O gün sabah Yenişafak’ın manşetinde AKP’nin uleması tabir edilen Hayrettin Kahraman’ın Şeyhülislamvari bir fetva verdiğini ve herhangi bir haber değeri olmamasına rağmen Yenişafak Gazetesi’nin ampül gibi manşet yaptığını gördük.

*Ben bir bakanın bu Ergenekon’daki tanık arkadaşın açıklamalarından yola çıkarak söylüyorum; Bu duyuru açıklanmadan önce bir AKP’li bakana gittiğine göre bu duyuruyla ilgili, herhangi bir ima vs. olmamasına rağmen tıpkı balyoz davasında olduğu gibi metin üzerinde oynamalar yapılarak toplumda bir kamuoyu yönlendirmesi yapılarak, algı oyunu yapılarak, darbe iması verilerek sunulan meselede önceden bir bakanın haberinin olması ve o gün Yenişafak’ın manşetinde de Cumhurbaşkanı’na hitaben yazıldığı çok açık bir fetvada Cumhurbaşkanı’nın atayacağı kişilere ‘şunlara dikkat et, bunlar senin aleyhinde davranabilir’ diye fetva verilmesi acaba diyorum şu an tam Türkiye’de kabine değişikliği falan konuşulduğuna göre Cumhurbaşkanı’nın atayacağı bakanlar kurulu listesini manipüle etmek için mi yapıldı bu iş.

İlginizi Çekebilir Amirallere soru'şturma

İlginizi Çekebilir Yılmaz Özdil'den hükümete sert eleştiri: Bir sene milletin gözünün içine baka baka yalan söylediler