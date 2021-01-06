Yılmaz Özdil’in dili sürçseydi cımbızlanarak linç edilirdi!

SÖZCÜ gazetesi yazarı Uğur Dündar, TELE1 “Anında Manşet” programında Tuncay Mollavesioğlu'nun sorularını yanıtladı. Dündar programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Usta gazeteci şunları söyledi: “AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuşması sırasında, ‘Türkiye DEAŞ terör örgütüyle mücadele eden tek terör örgütüdür' demiş. Arkasından, ‘Türkiye PKK terör örgütüyle mücadele eden tek terör örgütüdür' demiş. Bu tabi ki bir sürçülisan. Asla o anlamda kullanmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demek istemiştir. Fakat bunu muhalif bir kişi yine sürçülisan olarak ifade etmiş olsaydı, örneğin SÖZCÜ Gazetesi yazarlarından değerli kardeşim Yılmaz Özdil, bir canlı yayında bu sürçülisanı yapmış olsa, onu böyle cımbızlarlar anında linç etmek amacıyla servis ederlerdi.”

CUMHURİYET SEVDALISIDIR

Uğur Dündar sözlerine şöyle devam etti: “Bir defa Yılmaz katıksız bir Atatürkçü, Cumhuriyet sevdalısıdır. SÖZCÜ Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay ve yazarları da öyle. SÖZCÜ Gazetesi'ne, Yılmaz Özdil'e ve diğer yazarlarına yapılan lincin arkasında yatan da budur. Eğer Yılmaz Özdil, köşe yazıları en çok okunan yazar olmasaydı yuvarlak yazılar yazmış olsaydı linç edilmek bir tarafa baş tacı ediliyor olurdu. Sevgili okurlarımız bunu bilsinler.”

Fethi Sekin'in evladına burs vermeye devam edeceğim

Duayen gazeteci Uğur Dündar, İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017'de yapılan hain saldırıda şehit olan Fethi Sekin'in vefatının 4. yılında kendisini hürmetle andığını söyledi. Dündar, “Ben Fethi Sekin şehidimizin o gün adliyeyi yerle bir etmek amacıyla, yüklü bir mühimmatla gelen teröristlere karşı tek başına kahramanca mücadelesini hayatım boyunca unutamayacağım” dedi. Dündar, Tuncay Mollavesioğlu'nun, “Belki özel olacak ama onu da sormak isterim Fethi Sekin'in çocuklarının eğitimiyle alakalı destek olduğunuzu duydum. Nasıl değerlendiriyorsunuz konuyu?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Bu konuda hiç konuşmadım. Evet, şehidimizin evlatlarından birini 3 yıldır okutuyorum. 3 sene arka arkaya burs verdim. Bu sene de yüz yüze eğitim başladığında yine devam edeceğim. Sadece o değil ben bugüne kadar pek çok şehit polis ve asker çocuğunu okuttum.”