Yunus Emre’nin öldürülmesiyle ilgili 6 kişi yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da otomobiliyle seyir halindeyken vurulan Yunus Emre Duman’ın (21) silahla öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli yakalandı. Saldırganın 16 yaşındaki E.S. olduğu, 43 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi. E.S.’nin başka biriyle husumeti bulunduğu, Duman’ın kullandığı otomobilin rengini de bu kişinin otomobiline benzettiği belirtildi.

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Olay, 5 Aralık'ta Sarıgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Duman yakınlarıyla birlikte otomobille seyir halinde iken silahlı saldırı sonucunda vuruldu. Saldırı sonrası otomobili kullanan Yunus Emre Duman direksiyon başında yığılırken, kontrolsüz kalan otomobili öndeki araca çarparak durdu. Durumu fark eden vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ancak 21 yaşındaki Yunus Emre Duman hayatını kaybetti.

KAMERALARDAN BELİRLENDİ

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Araştırmalarda, Yunus Emre Duman'ın kimseyle bir husumeti olmadığı, kendi halinde bir vatandaş olduğu anlaşıldı. İlçe ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince bazı şüpheliler tespit edildi. Saldırıyı düzenleyen kişinin 16 yaşındaki E.S. olduğu belirlendi. E.S. ve olayla ilgileri bulunan 5 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

HUSUMETLİSİNE BENZETTİ

E.S.'nin adresine düzenlenen operasyonda, bir tabanca ve 3 mermi bulundu. E.S.nin başka birisiyle geçmişte husumeti bulunduğu, Yunus Emre Duman'ın kullandığı otomobilin rengini husumetli olduğu kişinin aracına benzettiği ve bu yüzden ateş ettiği belirtildi. Şüpheli E.S’nin 43 ayrı suçtan kaydının bulunduğu öğrenildi.

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